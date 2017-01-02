Tinashe презентовала новый танцевальный клип

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Певица Tinashe может легко удержать аудиторию, просто танцуя живьем в своих музыкальных клипах. В течении 4 минут и 27 секунд американка удивляет сложной хореографией и в своем новом клипе на сингл Company, который, по предварительным данным, войдет в следующий альбом певицы. На протяжении всего времени в танце присутствует несколько перерывов, но даже этого недостаточно для того, чтобы усомниться в феноменальной выносливости Tinashe.

В отличие от остальных популярных исполнителей, Tinashe не упрощает собственные движения, в сравнении с профессионалами на подтанцовке. Вместо этого она успешно, хотя и не без усилий, догоняет (а иногда и затмевает) парней и девушек со своей команды. Неудивительно, что пока ее лейбл работает над релизом нового альбома, певица все свое время проводит исключительно в танцевальной студии – такая хореография дается не легко даже профессионалам.

Заметим, что Tinashe еще давно прославилась своими яркими танцами. Взять хотя бы ее клип All Hands On Deck, который заслужил признание самого Kanye.