Тофу, древесный уголь и корейские маски: Google определил beauty-тренды 2017 года

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Каждый год Google анализирует самые популярные интернет-запросы, которые определяют интересы и намерения пользователей по всему миру. Для выявления beauty-трендов компанией было рассмотрено три разных рынка: Франция, США и Япония.

В Америке главным трендом стала веганская косметика и корейские маски, которые в последнее время все больше набирают популярность среди не азиатских потребителей. Спрос на них за год вырос до 83%, вероятно, благородя большому выбору продукции, который сейчас доступен на рынке: от гелиевых масок для губ до забавных пленочных масок в виде животных и восходящей звезды косметического рынка – золотых масок. Множество запросов касались бомбочек для ванн, мицеллярной воды, масла какао и пищевой соды, а самодельная и домашняя косметика отошла на задний план.

Getting skin ready for tomorrow❤️❤️❤️ @mimiluzon #vsfashionshow Публикация от Sara Sampaio (@sarasampaio) Ноя 29 2016 в 5:28 PST

Французы всегда тщательно ухаживают за телом, трендом 2017 года среди них стали средства по борьбе с целлюлитом, пик популярности которых приходится на май — не удивительно, ведь это время собираться на лазурный берег Франции. В этом списке оказались разнообразные масла и инструменты для антицеллюлитного массажа. Еще одним трендом европейцев стала органическая косметика. Увеличились запросы на маски с древесным углем, маслом жожоба и средствами по борьбе с проблемной кожей. Отмечен сезонный всплеск интереса к очищающим пилингам и щеткам для лица. А вот улиточные кремы, цитрусовые масла и полюбившиеся многим BB- и DD-кремы теряют популярность.

Bonjour, Paris! Публикация от Sasha Luss (@sashaluss) Июн 25 2016 в 5:28 PDT

Трендом в Японии стало очищение. Щепетильность японцев отобразилась в запросах, связаных с методами комбинированного умывания, составами различных щадящих средств и очищающих бальзамов для губ. Сезонно вспыхивает спрос на кислородное умывание, средства для отбеливания кожи и лосьоны на основе саке. Крем с тофу, желатин и лечебное мыло теряют свою популярность у японского потребителя. Нет такого спроса как раньше на фейсбилдинг, рисовые отруби и масло ши.

Подготовила Янина Борисова