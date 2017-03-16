Том Форд отказался от системы продаж «see now, buy now»

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В сентябре 2016 года Том Форд представил мужскую и женскую коллекцию одежды, которая сразу после шоу поступила в продажу по системе «see now, buy now». Впоследствии коллекция стала первой и последней распроданной по данной концепции. Согласно последним данным авторитетного издания о моде WWD, а также заявлениям от представителей дизайнера Тома Форда, бренд намерен отказаться от графика продаж «see now, buy now» и вернуться в официальное расписание недели моды в Нью-Йорке начиная с весны 2018 года.

Помимо этого, креативный директор марки Tom Ford намерен переместить часть своей команды, которая занимается разработкой женских коллекций одежды из Лондона в Лос-Анджелес. Команда дизайнеров, разрабатывающая мужские коллекции, при этом остается работать в Лондоне. Новая студия дизайнера теперь будет находиться в пространстве галереи Regen Projects, где ранее над своими коллекциями трудился экс-креативный директор марки Yves Saint Laurent — Эди Слиман.

Свое решение об отказе продаж по системе «see now, buy now» Форд прокомментировал следующим образом: «График доставки товара в магазины не совпадает с графиком показов мод. На протяжении месяца товар не приносил никакой прибыли, поскольку находился в складских помещениях».

Tom Ford Fall/Winter 2016

Подготовила Екатерина Горбенко