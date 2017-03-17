Новости моды

Tom Ford выпустил моделирующую коллекцию макияжа Runway Color

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Весенняя коллекция Tom Ford названа Runway Color, что полностью характеризует средства, которые в нее вошли. Моделирование черт лица стало отправной точкой для создания палеток Shade and Illuminate, которые подчеркивают контур, сохраняя баланс тени и света на лице, не изменяя при этом образ в целом. Также в линейку вошла двойная палетка для макияжа губ в шести оттенках. Благодаря текстуре, напоминающей желе, и двустороннему аппликатору, при нанесении помады создается эффект омбре. Дополнили коллекцию восемь оттенков румян с воздушной сияющей текстурой.

Линейка уже поступила в продажу.

Подготовила Янина Борисова 

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