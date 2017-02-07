Том Хиддлстон: «Мой простой совет — любите свою жизнь. Потому что ваша жизнь — это то, что вы отдаёте»

0 0 0

Сегодня свой день рождения празднует Том Хиддлстон — ему исполняется 36 лет! За свою актерскую карьеру британский актер успел получить премию Золотой глобус, а также был несколько раз номинирован на премию BAFTA. «Моя мечта: продолжать удивлять самого себя, не обращая внимания на публику», — однажды сказал Том. По случаю радостного события, редакция FW-Daily собрала еще несколько интересных высказываний талантливого актера.

Это поколение утратило истинное значение романтики. Столько песен, в которых нет уважения к женщинам. Нельзя относиться к женщине, которую любишь, как к куску мяса. К своей любимой нужно относиться, как к принцессе. Петь ей те песни о любви, в которых есть настоящий смысл. Возможно, я старомоден, но уважение к женщине, которую ты любишь, должно быть приоритетом

Я люблю качественное кино, так что мне нравится все, что хорошо сделано. По-моему, не стоит относиться с предубеждением к развлекательному жанру. Фильмы вовсе не должны быть мрачными и гнетущими, надо же как-то развлекаться.

Безумие и дурачество — это мои вторые имена.

Мы все живём в великолепное время. Мы можем писать музыку, готовить еду, рисовать картины, заниматься искусством и любовью с невероятной, беспрецедентной свободой. Это всё — здесь, только возьми и сделай.

Я тот, кто считает, что стакан наполовину полон – просто потому, что это лучшая трата времени..

У человека две жизни, и вторая начинается тогда, когда мы понимаем, что жизнь всего одна.

Когда люди очень сильно себя не любят, они стараются это чем-то восполнить. Классический забияка сначала всегда был жертвой.

Я думаю, что хороший злодей — это персонаж, которой, каким бы плохим он ни был, должен так или иначе затрагивать сердца зрителей.

Впервые, когда я ездил галопом на лошади, я заплакал — это было сродни полету, тому, к чему стремится человечество.

Думаю, каждый, кто испытывал сильный гнев, чувствовал, что есть черта, за которой нет возврата.

Нет смысла притворяться. Если нечто для вас очень важно, то есть шанс, что другим людям тоже будет до этого дело. Вы не должны думать об их реакции, просто скажите: «Это — моя душа, это то, как я вижу мир, и я надеюсь, вам это нравится. А если нет — извините, значит это не для вас».

Злодеи — самые сложные персонажи. Они олицетворяют всё худшее, что есть в людях и в человеческой природе. В них есть всё, чего мы боимся, с чем мы не хотели бы столкнуться в жизни.

Дьявол всегда играет лучшие мелодии.

Вопрос: Как называлась твоя самая первая должность?

Том Хиддлстон: Официант. Это было во время красочного амбарного оперного фестиваля в Оксфордшире. Я занимался этим всё лето, и люди были такими невероятно грубыми, что я решил никогда в жизни не проявлять грубости, особенно в отношении тех, кто был настолько добр, что обслуживает меня.

Том Хиддлстон: Официант. Это было во время красочного амбарного оперного фестиваля в Оксфордшире. Я занимался этим всё лето, и люди были такими невероятно грубыми, что я решил никогда в жизни не проявлять грубости, особенно в отношении тех, кто был настолько добр, что обслуживает меня. В каждом из нас есть что-то от влюбленного, что-то — от интригана.

Никогда, никогда, не позволяйте никому говорить вам, чего вы можете и не можете. Докажите, что циники ошибаются. Это их проблема, что у них нет воображения. Единственный предел — это небо. Ваше небо. Ваш предел.

Не суди людей за то, какими они были. Позволь им быть теми, кто они есть. Смотри на них «сейчас». Не «тогда».

Кстати говоря, я был на показах «The Dark World» и чувствовал гордость, когда весь зал взрывался в спонтанном смехе и аплодисментах. В некотором смысле — более захватывающее заставить людей смеяться, чем заставлять людей лить слёзы. Подготовила: Екатерина Горбенко