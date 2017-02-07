Том Хиддлстон: «Мой простой совет — любите свою жизнь. Потому что ваша жизнь — это то, что вы отдаёте»

Сегодня свой день рождения празднует Том Хиддлстон — ему исполняется 36 лет! За свою актерскую карьеру британский актер успел получить премию Золотой глобус, а также был несколько раз номинирован на премию BAFTA. «Моя мечта: продолжать удивлять самого себя, не обращая внимания на публику», — однажды сказал Том. По случаю радостного события, редакция FW-Daily собрала еще несколько интересных высказываний талантливого актера.
- Это поколение утратило истинное значение романтики. Столько песен, в которых нет уважения к женщинам. Нельзя относиться к женщине, которую любишь, как к куску мяса. К своей любимой нужно относиться, как к принцессе. Петь ей те песни о любви, в которых есть настоящий смысл. Возможно, я старомоден, но уважение к женщине, которую ты любишь, должно быть приоритетом
- Я люблю качественное кино, так что мне нравится все, что хорошо сделано. По-моему, не стоит относиться с предубеждением к развлекательному жанру. Фильмы вовсе не должны быть мрачными и гнетущими, надо же как-то развлекаться.
- Безумие и дурачество — это мои вторые имена.
- Мы все живём в великолепное время. Мы можем писать музыку, готовить еду, рисовать картины, заниматься искусством и любовью с невероятной, беспрецедентной свободой. Это всё — здесь, только возьми и сделай.
- Я тот, кто считает, что стакан наполовину полон – просто потому, что это лучшая трата времени..
- У человека две жизни, и вторая начинается тогда, когда мы понимаем, что жизнь всего одна.
- Когда люди очень сильно себя не любят, они стараются это чем-то восполнить. Классический забияка сначала всегда был жертвой.
- Я думаю, что хороший злодей — это персонаж, которой, каким бы плохим он ни был, должен так или иначе затрагивать сердца зрителей.
- Впервые, когда я ездил галопом на лошади, я заплакал — это было сродни полету, тому, к чему стремится человечество.
- Думаю, каждый, кто испытывал сильный гнев, чувствовал, что есть черта, за которой нет возврата.
- Нет смысла притворяться. Если нечто для вас очень важно, то есть шанс, что другим людям тоже будет до этого дело. Вы не должны думать об их реакции, просто скажите: «Это — моя душа, это то, как я вижу мир, и я надеюсь, вам это нравится. А если нет — извините, значит это не для вас».
- Злодеи — самые сложные персонажи. Они олицетворяют всё худшее, что есть в людях и в человеческой природе. В них есть всё, чего мы боимся, с чем мы не хотели бы столкнуться в жизни.
- Дьявол всегда играет лучшие мелодии.
- Вопрос: Как называлась твоя самая первая должность?
Том Хиддлстон: Официант. Это было во время красочного амбарного оперного фестиваля в Оксфордшире. Я занимался этим всё лето, и люди были такими невероятно грубыми, что я решил никогда в жизни не проявлять грубости, особенно в отношении тех, кто был настолько добр, что обслуживает меня.
- В каждом из нас есть что-то от влюбленного, что-то — от интригана.
- Никогда, никогда, не позволяйте никому говорить вам, чего вы можете и не можете. Докажите, что циники ошибаются. Это их проблема, что у них нет воображения. Единственный предел — это небо. Ваше небо. Ваш предел.
- Не суди людей за то, какими они были. Позволь им быть теми, кто они есть. Смотри на них «сейчас». Не «тогда».
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Подготовила: Екатерина Горбенко