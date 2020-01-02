Топ-10 парфюмов в подарок на Рождество

Новый год уже наступил, но праздники продолжаются, а значит, остается масса поводов порадовать близких подарками. Если вы еще не определились с рождественскими сюрпризами, предлагаем изучить наш список люксовых ароматов для всех сезонов.
Мода смело стирает грани между мужским и женским – та же тенденция постепенно затрагивает и парфюмы. Все чаще известные бренды предлагают ароматы унисекс, а от новинок, в последнее время, веет нотами восточной пачули, сандала и ладана.
Среди весенних новинок выделяется новый аромат Prada Candy Kiss, который пополнил коллекцию Prada Candy. Флакон выполнен в белом цвете с золотистым тиснением, а упаковка украшена розовыми поцелуями. В созданном Даниэлой Андриэр аромате преобладает мускус с нотами ванили и цветка апельсина.
Prada, 50мл – 2300грн
Новый аромат Neroli Portofino Forte из семейства Neroli Portofino вошел в эксклюзивную коллекцию Private Blend, где каждая композиция носит имя той редкой эссенции, на основе которой была создана. Для нового аромата выбрали ноты бергамота и красного апельсина. Экстракт нероли образует сердцевину, а кульминация создана из концентрации померанцевого дерева и апельсинового цвета.
Tom Ford, 50мл – 6,867грн
YVES SAINT LAURENT представил новый аромат в стиле «рок-шик» —Black Opium, наполненный мистикой и энергией. Цветочный шлейф с нотами черного кофе заряжает адреналином, а белые цветы и ваниль придадут обладателю чувственности.
YVES SAINT LAURENT, 50мл – 2500грн
В прошлом месяце вышел новый аромат Luna Blossom от Nina Ricci – облегченная цветочная версия с аккордами кедра и теплого мускуса. Потомственный парфюмер Граса Фабрис Пеллегрен создал цветочную композицию с нотами пиона, магнолии и жасмина. Свежести аромату придает бергамот и сочная груша, а базой стали кедр и теплый мускус.
Nina Ricci, цену уточняйте
Итальянская марка Salvatore Ferragamo пополнила коллекцию Signorina новым ароматом Signorina Misteriosa. Авторы Софи Лаббе и Николя Болье позиционируют парфюм, как утонченный и вечерний. Композиция составлена из цветов апельсина, ванильного мусса и ноток дикой ежевики.
Salvatore Ferragamo, 50мл – 2525грн
В этом году шоу Victoria’s Secret прошло в Париже. Город любви вдохновил команду бренда на создание нового аромата Paris, лицом которого стала Стела Максвелл. Зимний сад – такую ассоциацию вызывает аромат с нотками жасмина, белого кедра и кипариса.
Victoria’s Secret, цену уточняйте
В сентябре бренд ESTÉE LAUDER впервые за долгое время выпустил цветочно-древесный аромат Modern Muse Nuit, который стал воплощением таинственности и чувственности. Лист черной смородины, мадагаскарская ваниль, мандарин, сандал и нотки пачули – все это присутствует в обновленной версии композиции. Лицом аромата стала Кендалл Дженнер.
ESTÉE LAUDER, 50 мл – 2000 грн
Известный парфюмер Франсис Кюркджян создал новый аромат Kenzo World, реклама которого взорвала Интернет. Над ней работали: Патрик Ли (дизайнер), Спайк Джонсон (режиссер видеоролика ), балерина Маргарет Коули (главная героиня ролика) и креативные директора Кэрол Лим и Умберто Леон. Основные ноты композиции — белые цветы, пион, египетский жасмин и амброксана.
Kenzo, 50 мл – 2230 грн
В качестве парфюмера в этом году дебютировал промышленный дизайнер Филипп Старк. Он выпустил свою первую коллекцию одноименных ароматов Starck с замысловатыми названиями «кожа шелка», «кожа другого места», «кожа камня». Дизайн флаконов отличается цветовыми решениями: палево-розовый, бутылочно-зеленый и графитовое-серый. Вопреки правилам парфюмерной индустрии, Филипп Старк не хочет раскрывать ноты каждого аромата – вместо этого он предлагает отвлеченные описания и советует каждому ощутить аромат на себе.
Starck, 40 мл – 2500 грн
Список знаменитостей, выпускающих свои собственные парфюмы, пополнила супермодель Алессандра Амбросио. Совместно с косметической компанией Esika они выпустили женственный цветочный аромат Belessa by ale, наполненный нотами сандала, ванили, тиаре, вишни и мандарина.
Alessandra Ambrosio, цену уточняйте.
Подготовила Янина Борисова