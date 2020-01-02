Топ-10 парфюмов в подарок на Рождество

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Новый год уже наступил, но праздники продолжаются, а значит, остается масса поводов порадовать близких подарками. Если вы еще не определились с рождественскими сюрпризами, предлагаем изучить наш список люксовых ароматов для всех сезонов.

Мода смело стирает грани между мужским и женским – та же тенденция постепенно затрагивает и парфюмы. Все чаще известные бренды предлагают ароматы унисекс, а от новинок, в последнее время, веет нотами восточной пачули, сандала и ладана.

Среди весенних новинок выделяется новый аромат Prada Candy Kiss, который пополнил коллекцию Prada Candy. Флакон выполнен в белом цвете с золотистым тиснением, а упаковка украшена розовыми поцелуями. В созданном Даниэлой Андриэр аромате преобладает мускус с нотами ванили и цветка апельсина.

Prada, 50мл – 2300грн

Новый аромат Neroli Portofino Forte из семейства Neroli Portofino вошел в эксклюзивную коллекцию Private Blend, где каждая композиция носит имя той редкой эссенции, на основе которой была создана. Для нового аромата выбрали ноты бергамота и красного апельсина. Экстракт нероли образует сердцевину, а кульминация создана из концентрации померанцевого дерева и апельсинового цвета.

Tom Ford, 50мл – 6,867грн

YVES SAINT LAURENT представил новый аромат в стиле «рок-шик» —Black Opium, наполненный мистикой и энергией. Цветочный шлейф с нотами черного кофе заряжает адреналином, а белые цветы и ваниль придадут обладателю чувственности.

YVES SAINT LAURENT, 50мл – 2500грн

В прошлом месяце вышел новый аромат Luna Blossom от Nina Ricci – облегченная цветочная версия с аккордами кедра и теплого мускуса. Потомственный парфюмер Граса Фабрис Пеллегрен создал цветочную композицию с нотами пиона, магнолии и жасмина. Свежести аромату придает бергамот и сочная груша, а базой стали кедр и теплый мускус.

Nina Ricci, цену уточняйте

Итальянская марка Salvatore Ferragamo пополнила коллекцию Signorina новым ароматом Signorina Misteriosa. Авторы Софи Лаббе и Николя Болье позиционируют парфюм, как утонченный и вечерний. Композиция составлена из цветов апельсина, ванильного мусса и ноток дикой ежевики.

Salvatore Ferragamo, 50мл – 2525грн

В этом году шоу Victoria’s Secret прошло в Париже. Город любви вдохновил команду бренда на создание нового аромата Paris, лицом которого стала Стела Максвелл. Зимний сад – такую ассоциацию вызывает аромат с нотками жасмина, белого кедра и кипариса.

Victoria’s Secret, цену уточняйте

В сентябре бренд ESTÉE LAUDER впервые за долгое время выпустил цветочно-древесный аромат Modern Muse Nuit, который стал воплощением таинственности и чувственности. Лист черной смородины, мадагаскарская ваниль, мандарин, сандал и нотки пачули – все это присутствует в обновленной версии композиции. Лицом аромата стала Кендалл Дженнер.

ESTÉE LAUDER, 50 мл – 2000 грн

Известный парфюмер Франсис Кюркджян создал новый аромат Kenzo World, реклама которого взорвала Интернет. Над ней работали: Патрик Ли (дизайнер), Спайк Джонсон (режиссер видеоролика ), балерина Маргарет Коули (главная героиня ролика) и креативные директора Кэрол Лим и Умберто Леон. Основные ноты композиции — белые цветы, пион, египетский жасмин и амброксана.

Kenzo, 50 мл – 2230 грн

В качестве парфюмера в этом году дебютировал промышленный дизайнер Филипп Старк. Он выпустил свою первую коллекцию одноименных ароматов Starck с замысловатыми названиями «кожа шелка», «кожа другого места», «кожа камня». Дизайн флаконов отличается цветовыми решениями: палево-розовый, бутылочно-зеленый и графитовое-серый. Вопреки правилам парфюмерной индустрии, Филипп Старк не хочет раскрывать ноты каждого аромата – вместо этого он предлагает отвлеченные описания и советует каждому ощутить аромат на себе.

Starck, 40 мл – 2500 грн

Список знаменитостей, выпускающих свои собственные парфюмы, пополнила супермодель Алессандра Амбросио. Совместно с косметической компанией Esika они выпустили женственный цветочный аромат Belessa by ale, наполненный нотами сандала, ванили, тиаре, вишни и мандарина.

Alessandra Ambrosio, цену уточняйте.

Подготовила Янина Борисова