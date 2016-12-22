ТОП-15 лучших видео для рождественского календаря LOVE magazine

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В этом году британское издание LOVE magazine порадовало своих поклонников серией сексуальных видео, созданных для рождественского календаря. Участие в съемках приняли популярные супермодели. Специально для LOVE Белла Хадид перевоплотилась в эффектного тренера по аэробике, а 23-летняя венгерская топ-модель Барбара Палвин сыграла Кетрин из популярного фильма «Основной инстинкт». Тут можно увидеть таких звезд, как Ким Кардашьян, Ирина Шейк, Рита Ора, Кендалл Дженнер, Алекса Чанг, Эмили Ратаковски. Редакция FW-Daily предлагает вспомнить 15 лучших видео, созданных журналом LOVE.

Подготовила Екатерина Горбенко