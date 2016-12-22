Видео

ТОП-15 лучших видео для рождественского календаря LOVE magazine

screen-shot-2016-12-03-at-1-09-11-pm-750x421
Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

В этом году британское издание LOVE magazine порадовало своих поклонников серией сексуальных видео, созданных для рождественского календаря. Участие в съемках приняли популярные супермодели. Специально для LOVE Белла Хадид перевоплотилась в эффектного тренера по аэробике, а 23-летняя венгерская топ-модель Барбара Палвин сыграла Кетрин из популярного фильма «Основной инстинкт». Тут можно увидеть таких звезд, как Ким Кардашьян, Ирина Шейк, Рита Ора, Кендалл Дженнер, Алекса Чанг, Эмили Ратаковски. Редакция FW-Daily предлагает вспомнить 15 лучших видео, созданных журналом LOVE.

Подготовила Екатерина Горбенко 

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

karlie-kloss-love-film4

Сексуальная Карли Клосс в съемке для LOVE magazine

kinopoisk.ru

Итоги 2016: лучшие новые сериалы, которые вы еще успеете посмотреть

screen-shot-2016-12-21-at-3-42-54-pm

Марио Тестино и Джиджи Хадид спели новогоднюю песню