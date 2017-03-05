Три сестры в лукбуке осенне-зимней коллекции Naya Rea

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На создание лукбука дизайнера из Великобритании Naya Rea вдохновила пьеса Антона Чехова «Три Сестры». Родившись и проведя свое детство в Сибири, коллекцию собственного бренда дизайнер посвящает родным землям. Nаya Rea говорит о стремлении юных девушек вырваться из рутины и отправиться на встречу новым приключениям в столицу – Москву.

Идею коллекции дополняет и выбор моделей. Все девушки работают с агентством Lumpen, которое известно своими антигламурными лицами и нестандартным представлением о красоте.

Коллекция Nаya Rea – это, в первую очередь, противопоставление: хрупкая и невесомая снежинка против тяжелых горных свай, сибирский холод рядом с теплом печи; холодные зимние цвета против красоты летних лугов. Nаya Rea выбрала контраст своей темой: ярко-оранжевые бархатные брюки в сочетании с клетчатой рубашкой, бархат с кружевами, клетчатым рисунком и вышивкой, теплое шерстяное платье и открытые плечи, нежный цветочный рисунок и медведь в центре композиции.

Лукбук новой коллекции бренда уже опубликован на Vogue Italia.

Напомним, что дизайнер Naya Rea в этом сезоне представила свою осенне-зимнюю коллекцию на Mercedes-Benz Kiev Fashion Days.

Photo & idea: Uldus Bakhtiozina

Assistance: Artem Moskovskiy, Michael Znakov

Clothes: Naya Rea

Подготовила Анастасия Малая