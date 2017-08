Цвет недели: Красный гренадин

Красная деталь в образе – это беспроигрышный способ привлечь к себе внимание. А именно цвет сладкого ликера гренадин называют наиболее интеллектуальным его вариантом: мы с этим не спорим и предлагаем насладиться коктейлем из моды, музыки, искусства и дизайна, связанных одним этим оттенком.

Мода: Jil Sander, Givenchy, Prada, Maison Margiela

Цвет Grenadine вошел в десятку самых модных на следующий сезон по версии Pantone. Притягательный оттенок густого ликера подсластил не одну осеннюю коллекцию и зарекомендовал себя как многогранный и универсальный.

Ряд брендов — от Gucci и Max Mara до Givenchy (последний и вовсе «выкрасил» каждый элемент своей коллекции в красный) — создали ряд гренадиновых total look. Роль эффектного цветового пятна гренадин исполнил у Ports 1961 и Prada, а образ от Giambattista Valli подтверждает отличную способность оттенка выигрышно оттенять и приукрашивать сложные архитектурные формы.

Givenchy / Giambattista Valli / Jason Wu

Jil Sander / Maison Margiela / Marco De Vincenzo

Marques’ Almeida / Max Mara / Ports 1961

Oscar de la Renta

Prada

Искусство: «Борьба Иакова с ангелом» Поля Гогена

В далеком 1888 году написанием этой картины Поль Гоген положил начало новому направлению в искусстве — синтетизму. «Борьба Иакова с ангелом» — настоящий манифест этого течения, приверженцы которого сочетали реализм с собственными визуальными впечатлениями.

На картине Гогена мы видим контраст статики и динамики, спокойствия и смятения — на фоне молящихся бретонок происходит борьба Иакова и ангела. Интересно, что в процессе работы художник использовал некоторые мотивы Хокусаи, знаменитого японского художника: это нашло выражение в изгибе дерева на втором плане, изображении борющихся фигур и его выборе цвета для фона — сочного красного гренадина.

Музыка: Arcade Fire, альбом Everything Now

Детище канадской инди-поп группы получило положительные отзывы и критиков, и слушателей. Среди сопродюсеров пятого альбома группы замечены Джефф Бэрроу из Portishead и Тома Бангальтер, половинка дуэта Daft Punk: влияние последнего особенно чувствуется в фанковых риффах Signs of Life и заглавной песне Everything Now, а влияние Джеффа — в треках Peter Pan и лид-мотиве We Don’t Deserve Love.

Альбом получился гораздо более фанковым и поп-ориентированным, чем предыдущие работы группы, но экспрессивный вокал фронтмена Уина Батлера и фирменный задор made-by-Arcade-Fire (клип к песне Creature Comfort в стиле вирусной интернет-рекламы обязателен к просмотру) по-прежнему ни с чем не спутать.

Интерьер: дом дизайнера Мэтью Уильямсона

«Упорядоченная богемность» — так в шутку описывает стиль своего дома британский дизайнер Мэтью Уильямсон. Если при мысли об интерьере дома Мэтью вам представляется нечто минималистичное и выкрашенное в белый цвет, то вы ошибаетесь: дизайнер перенес домой всю красочность своих коллекций.

Каждый объект в интерьере там будто составляет опредмеченный мудборд, который отражает дизайнерское видение Мэтью. Бабочки, райские птицы и пальмы мелькают тут и там на стенах, ширмах и вышитых подушках, а коридор и некоторые комнаты поражают своей яркостью — дизайнер распорядился использовать сочетание фукcии и красного гренадина для окраски стен.

