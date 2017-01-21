Коллекции

Цветочный сад в коллекции Giambattista Valli Haute couture Spring 2017

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Французский дизайнер итальянского происхождения Джамбаттиста Валли продолжает экспериментировать с романтичными, легкими образами, наполненными нежностью и буйством растительных паттернов. Белоснежные шелковые платья и брючные комплекты кремового оттенка на этот раз приобрели эффект помятости, а коктейльные платья — пышность, благодаря обильно украшенным серым страусиным перьям.

В коллекции Giambattista Valli Haute couture Spring 2017 дизайнер смешивает струящийся шифон с полупрозрачной органзой и сеткой, на которые нанесены десятки вышитых цветов. Фаворитом Валли по-прежнему остается завышенная линия талии, невероятно пышные юбки, а также объемные прозрачные рукава, которые особенно хорошо подчеркивают изящество плеч. Незамеченными не остались и массивные аксессуары: пояса, браслеты, серьги с кристаллами и жемчужинами, а также колье с крупными, цветными камнями.

Collection
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Collection
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Collection
Collection
Collection
Collection
Collection
Collection
Collection
Collection
Collection
Collection
Collection
Collection
Collection
Collection
Collection
Collection
Collection
Collection
Collection
Collection
Collection
Collection
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Collection
Collection
Collection
Collection
Collection
Collection
Collection
Collection
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Collection

Подготовила Горбенко Екатерина

 

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