Туман, обнаженные ветви деревьев и силуэты Киева: бренд TAMAR представил лукбук коллекции FW 17-18

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Основанный в 2015 году, бренд TAMAR определяет свою эстетику как «трансформирующий женственность в шарм королевы мегаполиса». Тамрико Кебурия, дизайнер грузинского происхождения, которая живет и работает в Киеве, назвала марку в честь известной грузинской царицы. В этом сезоне TAMAR представляет свою коллекцию FW 17-18 в рамках программы Fashion Scout Kiev, а мы уже сейчас можем взглянуть на ее лукбук.

«Когда туман опускается на бетонные стены и обнаженные ветки деревьев — отчетливо проявляется силуэт города и уходят яркие краски, в чем есть своя особенная красота, — говорит дизайнер о вдохновении коллекции, — Линии обнаженной осенней природы присутствуют в силуэтах и в декоративных элементах нарядов, а основы силуэтов состоят из платьев H-line, пальто и кардиганов с объемными рукавами, широких брюк и рубашек». В плане цветов Тамрико Кебурия использует свою традиционную монохромную палитру: черный, серый и белый.

Photo: Леша Лич

Style: Олимпия Вайтмусташ

Make up: Леся Дяконова

Hair: салон красоты Green Box

Model: Валерия Фостикова (модельное агентство Linea 12)

Подготовила Александра Даруга