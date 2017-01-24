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Твигги, Эди и Мэри: бренд Nastasia Klimt рассказал о музах своей коллекции FW 17-18

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Совсем скоро Киев превратится в модный центр Европы: с 1 по 5 февраля внимание международной прессы, байеров и инфлюэнсеров будет приковано к показам Mercedes-Benz Kiev Fashion Days. Редакция FW-Daily с нетерпением ждет, что покажут нам украинские дизайнеры, среди которых – бренд Nastasia Klimt, который во второй раз представит коллекцию в рамках программы Fashion Scout Kiev. Делимся с вами уникальным инсайдом: Анастасия Клименко рассказала, что вдохновило ее на создание образов FW 17-18 – а мы визуализировали ее рассказы про легендарных it-girls 60-хх и 70-хх годов прошлого века.

60-е годы в мировой моде являются моим вдохновением, так как это время смело можно назвать революционным. Я всегда восхищалась женщинами, которые задали направление стилю целой эпохи.

Мэри Куант 

Именно эта британская модельер и модный новатор сделала мини-юбки must-have гардеробов всех модниц того времени, и тем самым произвела революцию в мире моды. Несмотря на шокирующую коллекцию с мини, которую воспитанные англичане поначалу приняли в штыки, Мэри Куант вскоре после её выхода была награждена «Орденом Британской империи» и стала любимицей миллионов женщин.

коллаж 1Эди Седжвик

Известна Эди прежде всего как муза Энди Уорхола, который снял ее в нескольких провокационных фильмах, а также возлюбленная Боба Дилана. Эди Седжвик оставила свой след в истории моды. Ее классический образ: короткая стрижка, широкие брови, накладные ресницы, короткое платье-трапеция и массивные серьги-люстры (chandelier earrings).

Твигги

Топовым символом девушки 60-х стала англичанка Лесли Хорнби, известная всему миру как Твигги. Популярность пришла к ней, когда стилист модного салона Leonard кардинально сменил ей имидж. Ультрамодная стрижка и пронзительный взгляд огромных глаз быстро принесли ей всемирную славу и статус супермодели.

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Пегги Моффит

Американская актриса и модель, муза дизайнера-модерниста Руди Гернрайха и жена фотографа Уильяма Клакстона. Она стала символом смелости, дерзости и авангарда в моде 60-х. Стиль Пегги Моффит — это тяжелый макияж в стиле театра Кабуки (выбеленное лицо, превращенное в маску), нарисованные за пределами естественных контуров глаза, накладные ресницы и, конечно, пятиконечная прическа, придуманная Видалом Сассуном.

Автор Анастасия Клименко

Подготовила Александра Даруга

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