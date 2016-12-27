Мода

У Кендалл Дженнер появился двойник

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Если посмотреть на лукбук коллекции Kendall + Kylie Spring 2017, скорее всего вам покажется, что на всех фото присутствует одна только Кендалл. Но нет, это не старшая сестра Дженнер позирует в вещах собственного производства.

На самом деле, Кендалл и Кайли, создавая одежду в их собственном стиле, специально подбирали моделей, которые бы были на них похожи, а 22-летняя россиянка Катя Богучарская подошла на эту роль как нельзя лучше.

Дебютировав на подиуме еще раньше, чем Кендалл, в 2013 году, Катя уже успела поработать с Louis Vuitton и Chloé, а также сняться для множества модных журналов. Несмотря на то, что юную модель представляет агентство Next Agency, в то время как Кендалл состоит в The Society Management, – сходство поражает. Посмотрите и убедитесь в этом сами.

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Подготовила Анастасия Малая

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