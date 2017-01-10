У марки Jil Sander планируются кадровые изменения

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Согласно последним данным авторитетного издания о моде WWD, в компании Jil Sander ожидаются новые кадровые назначения. Нынешний креативный директор итальянской марки Родольфо Пальялунга намерен покинуть свой пост после Миланской недели моды, которая состоится в феврале. Его место, по слухам, могут занять сразу два дизайнера — основатель и дизайнер бренда мужской одежды OAMC Люк Мейер и его супруга Люси.

Напомним, что Люси работала в команде французского Дома Christian Dior, когда творческим развитием бренда занимался Раф Симонс. В период, когда бельгийский дизайнер покинул свой пост, а с Марией Грацией Кьюри лишь велись переговоры, Люси Мейер совместно с Сержем Руфье разработала несколько коллекций для Dior. Слухи о том, что владельцы бренда ищут ему замену Родольфу Пальялунгу остаются неподтвержденными до сих пор.

Подготовила Екатерина Горбенко