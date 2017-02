«Удержать контакт: что нужно знать о работе дизайнера с модными магазинами»: Конспект лекции Натальи Моденовой

0 0 0

В рамках Kiev Fashion Business Forum 4 февраля свою лекцию на тему: «Удержать контакт: что нужно знать о работе дизайнера с модными магазинами» прочла руководитель шоурума More Dash Наталья Моденова. Редакция FW-Daily побывала на выступлении Натальи и предлагает вам ознакомится с коротким конспектом одной из наиболее интересных лекций.

Цикл сезонности одинаковый для всех брендов. Он включает в себя пять этапов один, из которых — продажи, однако, ему предшествует еще несколько других, не менее важных. Первый этап — дизайн, который представляет собой создание коллекции и разработку продукта. На этом этапе дизайнер и его креативная команда делает ресёрч поставщиков, работает с мудбордами, подбирает ткани, определяется с количеством вещей, которые войдут в каждую категорию: верхняя одежда, платья, топы, юбки, брюки и многое другое. Планируется ценовой сегмент, который будет представлять каждую из категорий. В процессе этого периода к работе также подключается sales-менеджер.

Когда коллекция отшита, следует этап презентации, который может происходить совершенно по-разному. Наивысшей степенью презентации коллекции является показ на подиуме, масштаб которого может варьироваться. Съемка луклбука уже является презентацией. Она неминуема и очень важна, поскольку влияет на то, как пройдет sales-сезон для бренда. После того как коллекция презентована следуют продажи. На этом этапе дизайнер взаимодействует с байерами, обсуждая условия поставок, схемы работы с ретейлерами. Именно на этой ступени дизайнер заинтересовывает байера и далее продвигает свой продукт в магазины, фиксируя сделки. Важно разделять эти этапы, поскольку можно долго заниматься разработкой дизайна одежды либо долго пытаться продать коллекцию, но важно понимать, что все сработает лишь в том случае, если каждый этап наступает вовремя.

После этапа продаж следует производство. Когда заказы получены и зафиксированы, дизайнер уже знает тот объем вещей, которые должен произвести за сезон. Затем он размещает заказ на производство либо производит все своими силами. У каждого бренда есть свои производственные возможности. В этот же этап входит закупка тканей уже для определенного тиража, пошив, а также специальные процедуры, такие как вышивка или принт. Как и остальные этапы, период производства ограничен во времени, именно поэтому очень важно, чтобы все предшествующие ему этапы не задерживались.

Наконец, последняя ступень — доставка. Для каждого магазина важно временное окно поставки. Помните, что залог успешных продаж — это ранние поставки. В целом они одинаковые для каждого сезона для всех магазинов, однако есть определенные, специальные договоренности. Несмотря на то что этот этап довольно короткий, он самый строгий с точки зрения времени. Он плотно связан с таймингом и календарем.

В 80% случаев своих первых байеров дизайнеры встречают на трейд-шоу, специализированных выставках. Таких выставок проходит несколько в разных странах мира. Они нацелены на разные рынки и бренды. К примеру, существуют отдельные выставки для аксессуаров или детской одежды, обуви или одежды ready-to-wear.

Куда же ехать дизайнеру, после того как он создал одежду и отснял лукбук? Прежде всего существует график мировых недель моды — это Нью-Йорк, Лондон, Милан и Париж. Во время недель моды проходят не только показы больших модных Домов, но и специализированные выставки. Что касается Нью-Йорка, в нем есть три крупные выставки. Одна из них — Coterie, которая проходит ежегодно уже много лет подряд. Именно на этой выставке свои коллекции продает Диана фон Фюрстенберг и Оливье Тейскенс. Здесь присутствует огромный поток байеров, которые ищут что-то новое и не могут выдержать требований крупных брендов по минимальным закупкам. Вторая выставка — Tranoi. Несмотря на то что она парижская, ее организовывают и в Нью-Йорке. Третья выставка — Capsule, которая больше нацелена на streatwear-бренды. Отличие Нью-Йоркских трейд-шоу заключается в том, что все они проходят не в начале недели моды, а немного позже.

Что касается Лондона, в нем не присутствует большого хаба для реализации продаж. В Лондоне существуют отдельные инициативы и шоурумы, которые поддерживают дизайнеров. После Лондона следует Милан. Последние годы Милан демонстрирует открытость для молодых дизайнеров. Здесь присутствует несколько крупных площадок, включая White и Pitti Super. Их разница заключается в том, что White — это очень большая выставка, которая больше всего подойдет брендам, которые используют в своей работе деним или производят более повседневную одежду, если же коллекция более дизайнерская и креативная тогда стоит обратиться к Pitti Super. С прошлого сезона это трейд-шоу поменяло свой формат. Выставка сменила свою локацию и стала немного меньше, однако, отбор дизайнеров стал строже. При этом на Pitti Super представлен широкий выбор брендов, которые разрабатывают аксессуары, украшения и обувь.

Затем следует Париж. Во французской столице также проходит большое количество выставок в разное время. К примеру, выставка Who is next? не совпадает с парижской неделей моды. Стоит обратить внимание на выставку Premier Classe брендам, которые сосредоточены на производстве аксессуаров и обуви, а также на выставку Capsule, которую периодически организовывают в Париже тем брендам, которые шьют одежду в стиле streatwear.

Существует еще один способ продаж — в шоурумах. Как правило, шоу-румы не начинают работать с молодыми марками с первого сезона, потому как шоурум — это агент по продаже. В них нет открытого доступа как на выставках, где вы можете встретить не только байеров, но и прессу, а также поставщиков тканей и фурнитуры. Доступ в шоурум происходит только по заранее назначенным встречам. Существуют разные шоурумы, которые специализируются на конкретных категориях, к примеру вечерних или свадебных платьях. Всегда стоит обращать внимание на то, что размещено в шоуруме для того, чтобы в дальнейшем правильно вести переговоры.