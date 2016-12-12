Уэс Андерсон снимает мультфильм про собак

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47-летний американский режиссер Уэс Андерсон анонсировал старт съемок нового анимационного фильма под названием «Остров собак», который будет создан в благотворительных целях. Сюжет экранизации был разработан по мотивам японской народной сказки. Как и в предыдущих фильмах Уэса, в новой мультипликационной работе примет участие внушительное количество популярных актеров, включая Эдварда Нортона, которому досталась главная роль, Тильду Суинтон, Йоко Оно, Скарлетт Йоханссон, Билла Мюррея, Брайана Крэнстона, Грету Гервиг и других. Все средства, полученные от проката фильма, перейдут в фонд кино Мартина Скорсезе, который занимается реставрацией старых фильмов.

Подготовила Екатерина Горбенко