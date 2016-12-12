Искусство

Уэс Андерсон снимает мультфильм про собак

GHB_4308 20130116.CR2
Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

47-летний американский режиссер Уэс Андерсон анонсировал старт съемок нового анимационного фильма под названием «Остров собак», который будет создан в благотворительных целях. Сюжет экранизации был разработан по мотивам японской народной сказки. Как и в предыдущих фильмах Уэса, в новой мультипликационной работе примет участие внушительное количество популярных актеров, включая Эдварда Нортона, которому досталась главная роль, Тильду Суинтон, Йоко Оно,  Скарлетт Йоханссон, Билла Мюррея, Брайана Крэнстона, Грету Гервиг и других. Все средства, полученные от проката фильма, перейдут в фонд кино Мартина Скорсезе, который занимается реставрацией старых фильмов.

Подготовила Екатерина Горбенко

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

Three piece charcoal and white houndstooth wool suit:short cropped boxy jacket and matching skirt with coordinating black suede sleeveless top

Наряды, которые навсегда изменили женскую моду: в феврале в FIT откроется выставка «Paris Refashioned, 1957-1968»

41529699-8e0b-4873-b67b-c5b23a4950e2-750x499

Esra Caroline Røise: «Я счастлива говорить о том, что рисование — это моя работа»

la-la-land-ryan-gosling-emma-stone-1

Планы на каникулы: лучшие фильмы и сериалы по версии американского института киноискусства