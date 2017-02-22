Украинская модель и киевское метро в новом клипе французского диджея Busy P

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Педро Винтер – диджей, выступающий под псевдонимом Busy P и владеющий французским лейблом Ed Banger Record. В прошлом он был менеджером группы Daft Punk, а также имел косвенное отношение к моде: его женой была глава PR-отдела легендарного парижского бутика Colette Надеж Винтер. Клип на композицию Genie Педро решил снять в Киеве: несмотря на минусовую температуру, всего за три ночи команда создала красивое видео со множеством ярких огней, танцев и необычных сцен на улицах города. В главной роли снялась модель Анна Тихомирова.

Режиссером клипа стал француз Арно Дероудилье: на сюжет, в котором главная героиня в состоянии лунатизма гуляет по ночному Киеву, его вдохновил собственный опыт лунатизма. Смотрите финальный результат работы: из-за некоторых сцен – например, танцев на шесте в вагоне метро – съемочное команде пришлось разбираться с правоохранительными органами.

Подготовила Александра Даруга