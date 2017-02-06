Украинские дизайнеры представили новые коллекции в ЦУМе

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Вчера в киевском ЦУМ прошел re-see новых коллекций украинских дизайнеров. После показов на Mercedes-Benz Kiev Fashion Days в свои корнеры в центральном Универмаге гостей пригласили дизайнеры Anna K, Виктория и Сергей Баланюк (FLOW the Label), Федор Возианов (Vozianov), Шушан Пампбухчян (Shushan), Катерина Квит(Katerina Kvit, T.Mosca) и Оксана Голубченко (T.Mosca). Презентацию новой коллекции в ЦУМе провела Мария Проскуровская, а бренд TAGO показал несколько вещей из линейки TAGO x Frolov, которая будет представлена в рамках Mercedes-Benz Kiev Fashion Days 14 февраля.

Гостями насыщенной программы стали креативный директор UAL и London College of Fashion Тонни Гленвилль, журналист Forbes USA Алексей Бульохов, владелец Missardi Fashion Factory Алессандро Калуджи, журналист Vogue Italia Серена Москарелли и другие.

Фото: Олег Гарбар