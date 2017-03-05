Новости моды

Украинский ювелирный бренд VOLIN отпраздновал открытие своего первого шоу рума в Киеве

VOLIN SHOW ROOM
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Строгий и лаконичный интерьер пространства идеально подчеркивает философию бренда. Белый цвет, тонкие металлические конструкции и точечные вкрапления черного цвета органично сочетаются с украшениями VOLIN. В магазине уже представлены весенняя жемчужная коллекция и мини-линейка колец с редкими шпинелями.

Специально к открытию магазина в VOLIN создали капсульную коллекцию из родированного серебра, золота, жемчуга, эбенового дерева, натуральных топазов и черных гранатов. Четкие геометрические формы, природные материалы и чистые линии — вдохновением дизайнеру в работе над «черной» коллекцией служили конструктивизм и современная городская архитектура.

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