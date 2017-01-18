Мода, Фото/Видео

Уникальная возможность для модных фотографов: Гарвард представил бесплатный онлайн-курс цифровой фотографии

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Самообразование сейчас, безусловно, в моде, также как здоровый способ жизни, одежда из экологичных материалов или молодые корейские бренды. Гарвард, легендарный американский университет, традиционно занимающий первое место в рейтинге лучших образовательных учреждений США, на днях сделал подарок всем, кто интересуется фотографией. Теперь в открытом доступе в интернете вы можете пройти курс цифровой фотографии от университетских специалистов: digital-поддержку проекту предоставляет образовательный онлайн-портал ALISON. 13 модулей, покрывающих разнообразные темы, должны обучить пользователя работе с камерой, тонкостям настройки и обработки фотографий.

По окончании курса, который предположительно занимает всего лишь 10-15 часов, студент должен пройти тест и может бесплатно получить официальный сертификат о завершении курса от университета.

Подготовила Александра Даруга

Фото: Vanessa Paradis Conscious Collection H&M backstage

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