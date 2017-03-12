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Urban Decay представил новую коллекцию посвященную творчеству Жан-Мишеля Баския

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Творчество знаменитого американского неоэкспрессиониста Жан–Мишель Баския вдохновило основательницу марки Венде Зомнир на создание новой коллекции косметики.

Жан–Мишель Баския — американский художник из Нью-Йорка, который прославился как граффити-художник, а после — как неоэкспрессионист. Жан-Мишель выражал интерес к смертности, любил изображать скелеты и маскообразные лица. Баскии и его дружбе с Энли Уорзолом был посвящен художественный фильм с Джеффри Райтом и Дэвидом Боуи в главных ролях.
«Я не думаю об искусстве когда я работаю. Я стараюсь думать о жизни», —говорил Баския.

Лицом линейки стала сотрудничающая с маркой Руби Роуз, известная по сериалу « Оранжевый — хит сезона». По словам Зомнир, актриса разделяет взгляды относительно творчества Баскии и даже согласилась расписать краской свой собственный диван.

Лимитированная коллекция являет собой три карандаша для глаз, три помады, две палетки теней и одни румяна. Продукты можно будет приобрести в наборе за $165 или по отдельности. Дата поступления линейки в продажу пока не известна.

Подготовила Янина Борисова 

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