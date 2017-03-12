Urban Decay представил новую коллекцию посвященную творчеству Жан-Мишеля Баския

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Творчество знаменитого американского неоэкспрессиониста Жан–Мишель Баския вдохновило основательницу марки Венде Зомнир на создание новой коллекции косметики.

Жан–Мишель Баския — американский художник из Нью-Йорка, который прославился как граффити-художник, а после — как неоэкспрессионист. Жан-Мишель выражал интерес к смертности, любил изображать скелеты и маскообразные лица. Баскии и его дружбе с Энли Уорзолом был посвящен художественный фильм с Джеффри Райтом и Дэвидом Боуи в главных ролях.

«Я не думаю об искусстве когда я работаю. Я стараюсь думать о жизни», —говорил Баския.

Лицом линейки стала сотрудничающая с маркой Руби Роуз, известная по сериалу « Оранжевый — хит сезона». По словам Зомнир, актриса разделяет взгляды относительно творчества Баскии и даже согласилась расписать краской свой собственный диван.

Лимитированная коллекция являет собой три карандаша для глаз, три помады, две палетки теней и одни румяна. Продукты можно будет приобрести в наборе за $165 или по отдельности. Дата поступления линейки в продажу пока не известна.

Beauty Junkies know art is makeup, makeup is art. Introducing our latest collab: Urban Decay x Jean-Michel Basquiat. You're going to want to get your hands on this SERIOUSLY limited-edition collection. #UDxBasquiat #UrbanDecay #artestarnyc A post shared by Urban Decay Cosmetics (@urbandecaycosmetics) on Mar 15, 2017 at 7:30am PDT

Подготовила Янина Борисова