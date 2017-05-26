Ушла из жизни дизайнер Лаура Бьяджотти

Сегодня в Риме на 74 году жизни скончалась Лаура Бьяджотти. Королева кашемира покорила мир высоким качеством изделий из трикотажа. Лаура начала свою работу в родительской фирме по изготовлению одежды и в 1972 основала одну из самых лучших марок в Италии. Сегодня у Дома порядка 600 магазинов по всему миру.

За годы жизни модельер отличилась не только своими коллекциями, но и пожертвованиями для памятников искусства. В 1988 году Лаура отдала более миллиона долларов на реставрацию творения Микеланджело — лестницы Кордоната.

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