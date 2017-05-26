Мода

Ушла из жизни дизайнер Лаура Бьяджотти

Янина Борисова
image

 

Сегодня в Риме на 74 году жизни скончалась Лаура Бьяджотти. Королева кашемира покорила мир высоким качеством изделий из трикотажа. Лаура начала свою работу в родительской фирме по изготовлению одежды и в 1972 основала одну из самых лучших марок в Италии. Сегодня у Дома порядка 600 магазинов по всему миру.

За годы жизни модельер отличилась не только своими коллекциями, но и пожертвованиями для памятников искусства. В 1988 году Лаура отдала более миллиона долларов на реставрацию творения Микеланджело — лестницы Кордоната.

Читайте также: 

Nike выпустит коллекцию в поддержку ЛГБТ-сообщества

Будет интересно

273d8fc52d

Плохая социальная сеть: Facebook сокращает работу аккумулятора в несколько раз

image

Первое творение Гауди откроется для публичного доступа

940x580_1_88218354e5bf2141d04d51f79400b183@940x580_0xc35dbb80_1217400591495734829

В Каннах прошел самый откровенный вечер amfAR в истории