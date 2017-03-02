«В Америке каждая женщина-лидер считает нужным поддержать других»: Нина Левчук о лидерстве, карьере и украинской fashion-индустрии

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8 марта давно воспринимается нами, как день красоты и женственности, но изначально знаменательная дата означала лишь день борьбы женщин за равноправие и эмансипацию. В этот день мы хотели поговорить с женщиной-лидером, которая примером всей своей жизни доказывает: для нас нет ничего невозможного, и при этом неравнодушна к моде, активному стилю жизни, полному спорта и путешествий. Идеальным примером оказалась Нина Левчук, глава Google Marketing Solutions в странах Центральной и Восточной Европы. Читайте о том, как построить карьеру в крупнейшей международной компании, что нужно молодому поколению украинок, которые стремятся развивать свой бизнес, а также почему именнно сейчас – правильное время, чтобы ивестировать в украинских дизайнеров и fashion-ретейл.

Какие личностные качества помогли вам достичь своего статуса лидера?

Наверное, важно начать с определения того, кто является лидером. Для меня лидер – человек, который не просто руководит, а в первую очередь вдохновляет. Не говорит, что делать, а показывает как. Для меня главное – это люди, с которыми я работаю, которых я люблю и, надеюсь, которых я вдохновляю. Я с детства живу по принципу «сделай лучше, чем другие». Это можно назвать синдромом отличницы, но для меня основное – это эффективность и продуктивность каждой минуты жизни. И моя команда, о которой я забочусь, берет с меня пример – в этом и есть суть лидерства.

А как это выражается в вашем стиле, вы осознанно следуете принципам powerdressing?

Я люблю хорошо выглядеть. Моя работа связана с работой с клиентами, и правильный внешний вид – уважение к ним в первую очередь. Что касается powerdressing – я вижу, что многие женщины-лидеры выбирают для себя смесь мужского и женского стиля, строгие формы. Я, скорее, отдаю предпочтение женственности и простоте. Нет, я не поклонница стиля casual и не хожу все время в джинсах и футболке (хотя, как вы наверное знаете, для многих сотрудников Google именно такой внешний вид – самый комфортный). Мой стиль не «громче» меня самой, он не кричит – он скорее подчеркивает лучшее, что есть во мне, и дает мне чувство уверенности. Именно в этом суть powerdressing: чтобы он давал тебе силу, спокойствие, выражал твою индивидуальность.

Какие глобальные тренды в приоритете для современной активной женщины?

Если говорить о трендах в одежде, то тут на мой стиль влияет огромное количество путешествий (до 20 перелетов в месяц), с которыми связана моя работа: все вещи в моем гардеробе сочетаются между собой, я могу собрать 9 разных образов из 6 вещей. По-моему, это важный тренд – удобство и функциональность, как в одежде, так и в девайсах. Девайсы тоже должны быть удобными, не тяжелыми, помогать в планировании. То есть те правила, по которым живут современные активные женщины – это эффективность всего, что их окружает, от одежды до техники.

Как вы «доросли» до позиции руководителя восточноевропейского направления маркетинга Google?

Моя основная задача – это консалтинг для наших клиентов относительно того, как им оптимизировать свою цифровую стратегию. Я много трудилась и все время училась чему-то новому. Наверное, первая причина в том, что на всех местах моей работы я старалась улучшить, оптимизировать уже существующие системы, всегда приходила с новыми идеями. То есть вот этот процесс, когда ты не просто берешь знания, но и отдаешь за это компании свои идеи – это благодарное дело. Другие лидеры всегда замечают это. Еще один важный принцип – ни секунды не стоять на месте, постоянно двигаться и расти. Именно те люди, которые не ограничены внутренне какими-то «стеклянными потолками», которые не видят пределов развитию, становятся лидерами и ведут за собой других.

Насколько сложно было доказать свою профессиональную пригодность как «женщины в технической сфере»?

Я пришла в Google с опытом работы в международных компаниях, которые не имели отношения к технической сфере. Но благодаря обучению в бизнес-школе Сан-Франциско по направлению диджитал-маркетинга, а также работе в нескольких американских стартапах, я поняла, какие специалисты с какими качествами нужны в подобной работе. Я пришла в Google на позицию старшего стратега по продажам, и мой предыдущий практический опыт помог мне выделиться на фоне других ребят, которые только закончили университет. Наверное, в этой работе очень важно любопытство, искренняя заинтересованность. Я всегда хотела разобраться в бизнесе клиента, и благодаря опыту работы в стартапах понимала принципы работы диджитал-маркетинга изнутри – это и обеспечило мне успех. Что до «технической сферы» — мне кажется, мы живем в такое время, когда все границы между технологиями и другими сферами уже размыты. И в моде, и в fashion-индустрии, и в ретейле есть технологическая составляющая, поэтому ты в первую очередь доказываешь свою способность хорошо работать, а не борешься за «право женщины заниматься технологиями».

В чем разница между отношением к женщине в технической сфере на Западе и у нас?

Пожалуй, единственная разница между женщинами-профессионалами в Украине и Америке на данный момент – это желание делиться опытом. Многие наши женщины через многое прошли, чтобы достичь своих высот, и теперь не хотят раскрывать секреты. В Америке все не так – каждая женщина-лидер считает своей обязанностью поддержать других. С этой целью мы, к примеру, основали Digital Google Academy для женщин.

Вы совмещаете работу и активную социальную деятельность. Зачем Украине Digital Академія Google для жінок? Какие задачи вы ставите для проекта в глобальном плане?

Digital Google Academy для женщин дает женщинам возможность получить, во-первых, качественное и бесплатное образование в сфере диджитал, во-вторых – доступ к личностям, лидерам, которые смогут дать совет, поддержать и «направить» их. Мы столкнулись с такой проблемой: многие женщины в Украине вынуждены выбирать между инвестициями в свою семью или в свое образование. Мы не хотим, чтобы им пришлось выбирать, и поэтому даем этот уникальный контент и доступ к уникальным людям. Проект оказался успешным, и сейчас мы пытаемся помочь запустить похожие инициативы другим женщинам-главам направлений в Google в различных странах.

Вы также активно участвуете в модных проектах, поддерживаете дизайнеров и KFI, среди ваших знакомых – множество успешных женщин украинской fashion-сферы. Насколько, по вашему мнению, важна их профессиональная деятельность в вопросах борьбы за права женщин? Какое значение в принципе в этом деле сыграла модная индустрия?

Наша модная индустрия сейчас кипит проектами, которые помогают совместить моду и технологии, которые направлены на поддержку молодого бизнеса. Нужно отметить, что fashion-ретейл – именно то направление локального бизнеса, которому проще всего выйти на международный рынок. Все, что им нужно – правильная диджитал стратегия. Именно сейчас – то время, когда в наших дизайнеров, в их продажи онлайн стоит вкладываться, инвестировать и поддерживать их. То, что наши лидеры – Даша, Нина и другие – делают в связи с этим – это замечательно. Что до проблем с правами женщин на профессиональную самореализацию – они в основном заметны в локальных компаниях. Но этого сексизма становится меньше, и все благодаря тому, что украинские женщины – удивительно сильны и нацелены на успех.

Что стоит делать украинским женщинам-лидерам для того, чтобы подтолкнуть украинок к более активной политической, гражданской деятельности, реализации себя в традиционно «мужских» сферах? И как им в этом может помочь модная индустрия?

Как я уже говорила, единственное, чего не хватает – желания делиться опытом. Есть потенциал, есть целеустремленное молодое поколение, и есть поколение состоявшихся женщин. Они должны не просто вдохновлять тех, кто идет по их стопам – они должны делиться тем, что уже выучили сами. Моя инициатива Sharing is caring направлена именно на это: я рассказываю о том, как построить карьеру в международной компании, какие бывают трудности, как максимально эффективно использовать свое время и ресурсы. Мне хочется, чтобы женщины не просто слушали лидеров на публичных выступлениях, а могли подойти, задать практический вопрос и получить на него ответ. Кроме меня подобными инициативами занимается еще несколько успешных украинок, и я считаю, что это единственно правильная стратегия.

Подготовила Александра Даруга