«В Америке все говорят про girlpower»: модельный агент Томас Зоймер и фотограф Але де Бассевиль о nodels, ретуши за $20 000 и проекте в Украине

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Кажется, что звезды мировой модной индустрии бесконечно далеки от Украины. Однако пару дней назад столица полнилась fashion-инсайдерами, и вовсе не по причине проведения недель моды: владелец модельного агентства ZMGT Global Томас Зоймер и фотограф Але де Бассевиль приехали в Украину в рамках подготовки к своему новому проекту. Человек, который открыл миру Клаудию Шиффер и Хайди Клум, друг Энди Уорхола и автор снимков обнаженной Мелании Трамп, которые взорвали медиа в 2016 году, изучал Киев и был приятно удивлен обилием девушек, которые обладают потенциалом покорить подиумы модных шоу. Вскоре нас ждут новые встречи со звездным тандемом, а пока представляем уникальные fashion-инсайды для молодых моделей, блогеров и профессионалов индустрии.

О fashion-потенциале Украины

Томас: Я не могу судить о потенциале украинской модной индустрии в целом, я не знаком ни с одним дизайнером. Но за пару дней пребывания здесь, судя по тем девушкам, которых я просто встречал на улице, я могу сделать выводы, как модельный агент с большим стажем. Украинки интересные, в них – сумасшедший микс скандинавских, татарских, славянских черт, и это большая удача и залог для успеха в модельном бизнесе.

О трендах в модельном бизнесе

Томас: Сейчас потрясающее время для женщин. В Америке только и говорят что про girlpower. Если честно, мне местами сложно привыкнуть к некоторым феминистическим штукам, но мне помогает моя дочь Александра, с которой мы вместе работаем. Ну как помогает: стоит мне сказать что-то не абсолютно гендерно корректное, и она не разговаривает со мной весь день (смеется). Даже назвать девушек «девочками» уже считается сексизмом. Но это круто, эту тенденцию нужно словить и использовать по-максимуму, в этом плане у украинок есть много возможностей: про вас мало знают, впечатления от страны и людей у иностранцев, побывавших здесь, разные. Никто не знает, чего от вас ждать, так что вы можете всех удивить.

О проекте Supermodel Search

Томас: Мы живем во время развлечений. Спорт, актерская игра, модельный бизнес – все строится на развлечении миллениалов и даже людей помоложе, поколений Y, Z. Продукт нужно подавать в правильной упаковке, и я, как модельный агент, тоже должен преподносить свою работу как шоу, как приключение, путешествие – никому не интересен сухой технический процесс. Так мы придумали Supermodel Search: с этим проектом мы скоро вернемся в Украину, возможно, его превратят в шоу на телевидении. Концепция простая: есть автобус, на котором мы с Але проедем по нескольким украинским городам, включая самые удаленные, и будем проводить кастинги.

О том, как Клаудия Шиффер раскрыла потенциал Chanel немецкому модному рынку

Але: Томас всегда работал на глобальную перспективу. Может показаться неожиданным и даже смешным, но мода – это большой бизнес, и часто именно от моделей, которых бренды выбирают своими лицами, зависят продажи. А агент модели – то связующее звено, которое может предложить марке нужное лицо для нужных целей.

Пример? В 90-х в модельном бизнесе было совсем немного моделей-немок, и никто из них не был супермоделью. В то же время у жителей Германии была колоссальная покупательная способность, которую многие международные марки не использовали. Томас был тем агентом, который отыскал Клаудию Шиффер, помогал формировать образ и налаживать связи, и именно он привел ее в Chanel. Тот факт, что она стала лицом бренда, существенно повлиял на продажи Chanel, а в особенности в Германии. Я не говорю о покупках на тысячу или даже пять тысяч долларов – я говорю о кутюрных коллекциях, они сразу вышли на новый уровень узнавания. Благодаря правильному менеджменту и маркетингу «персонажа», модели, которая представляла бренд.

О nodels

Томас: Сейчас принципы модельной карьеры меняются. Девушки сначала становятся звездами в социальных сетях – благодаря реалити-шоу, блогам, благодаря происхождению из известных семей, а уже потом к ним в очередь выстраиваются бренды, которые хотят привлечь к себе аудиторию этих девушек в Youtube или Instagram. Это такие себе nodels – models, но в то же время диджеи, дизайнеры, актрисы, танцовщицы. Я знаю агентства, которые работают по такому принципу: если у тебя меньше 50 000 подписчиков в Instagram, можешь даже не появляться на кастинге. Клиент не уверен в себе, ему не нужны неизвестные лица – они хотят готовых звезд. Но я и Але работаем по-другому. Мы готовы сотрудничать с никому еще не известными девушками и заниматься их раскруткой от и до.

О том, как попасть в ZMGT Global

Томас: Все проще чем кажется. Мы заинтересованы в новых лицах так же, как модели – в агентах. Есть десятки сайтов, есть сайты моего агентства – пишите нам. Мы действительно просматриваем портфолио каждой девушки.

Але: Важная деталь, не давите на жалость. Многие девушки почему-то считают свое происхождение из бедной страны, семьи, свою неуверенность – своими козырями. Это не так. Харизма, уверенность, желание завоевать весь мир – вот что мы ищем.

Томас: Нужно запоминаться. Несовершенства привлекательны: необычная родинка, асимметрия в чертах лица, что-то такое.

Мне нравится натуральность. Естественные девушки, которых ты можешь встретить на улице, girl next door — вот что мне нужно. Но абсолютного рецепта нет. Модельная карьера – путь случайностей, девушке должно повезти со мной, мне с ней, должны удачно сойтись звезды.

О современном модельном бизнесе

Томас: То, о чем я уже говорил – сила социальных сетей, влияние тех, кто влияет на соцсети. Блоггеры, инфлюэнсеры – раньше у них никогда не было такой популярности и власти над умами своих подписчиков, как сейчас.

Также меняется «рабочий» возраст. Кристи Бринкли 63 года, а она снимается для Sports Illustrated, и она безумно сексуальна. Мы не могли себе такого представить 10 лет назад. Ева Герцигова до сих пор участвует в показах – ей 43. Карьера модели теперь намного более продолжительна. Они создают себе имя, превращают его в бренд, и бренд живет дольше, чем очарование молодости.

О ярких it-girls

Томас: Кого бы назвать, чтобы никого не обидеть… Знаю! Кристен Стюарт. Она нравилась мне еще тогда, когда никто не видел в ней потенциала. Но она выросла и создала себе имя – в мире кино, в мире моды. Сейчас она значительная личность своего творческого поколения, хотя изначально казалась просто неловким подростком.

О своем стиле

Але: Мне повезло, потому что мои работы воспринимаются скорее как художественная фотография, чем как fashion-фотография. У меня есть арт-дилер, который представляет меня как художника. Свет – мой главный инструмент и союзник. До того как прийти в фотографию, я работал в киноиндустрии, это дало мне изучить свет и его возможности в совершенстве. Я могу сделать с помощью света то, для чего другим понадобятся тонны ретуши.

Томас: И они заплатят за ретушь $20 000.



О разнице между модной фотографией сейчас и 20 лет назад

Але: Раньше организовать съемку было большим делом и означало огромные траты. В тот момент, когда Томас просто решал снять девушку для портфолио, он уже инвестировал в нее $10 000 – за одно только оборудование для съемки. Сейчас же стать фотографом намного проще, техника совершеннее, непрофессиональные камеры позволяют добиться такого качества, о котором мы в 90-х не могли мечтать и с профессиональным оборудованием.

Все эти Instagram-фотографы просто не научились ценить кадр, для них это не такой большой труд. Пожалуй, в этом главное отличие современной модной фотографии: они не разбираются, они не тратят столько сил.

О публикации снимков обнаженной Мелании Трамп

Томас: Это было опасно.

Але: Но все сложилось замечательно. Эта публикация оказалась отличным пиаром как для меня, так и для Трампа, я думаю. В Америке я защищен профсоюзом фотографов, поэтому мы общались исключительно через наших представителей, адвокатов, и все держались уважительно.

Томас: Но только подумайте. Мы нашли Меланию 20 лет назад как модель, а теперь она первая леди Америки. Мы приводим к успеху, м? (смеются)

Автор Александра Даруга

Фото: София Возняк