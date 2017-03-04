Искусство, Культура

В борьбе за равенство: напротив «Быка с Уолл-стрит» установили памятник «бесстрашной девочке»

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В Нью Йорке на Уолл-стрит напротив скульптуры «Атакующий бык», ставшей символом мира финансов, установили памятник «бесстрашной девочке».

Памятник девочке, которая бросает вызов разъяренному быку, создала скульптор Кристен Висбаль по проекту организации State Street Global Advisors (SSGA). Таким способом в SSGA хотели обратить внимание на гендерное неравенство в большинстве финансовых корпораций, где все руководящие должности занимают мужчины. И призвать 3500 компаний, с которыми они сотрудничают, дать право женщинам занимать главенствующие позиции.

Агентство не получило разрешение на установку памятника, поэтому скульптура была размещена тайком ночью перед праздником 8 марта. Тем не менее была подана заявка городским властям, чтобы «бесстрашная девочка» осталась навсегда, и стала частью скульптурной группы с «Атакующим быком» скульптора Артуро Ди Модика.

Подготовила Янина Борисова 

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