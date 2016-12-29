В чем встречать Новый год: восемь смелых луков от Philipp Plein

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До Нового года осталось всего-ничего — тройка дней. И именно в этот момент вы вспоминаете, что одеть нечего: постоянная проблема остро дает о себе знать. Благо выход совсем близко. Вместе с нашим партнером, брендом Philipp Plein, мы собрали восемь полностью готовых луков для мужчин и женщин. Вам осталось только посетить ближайший магазин и выбрать самый интересный.

Мужской бомбер немецкого бренда Phillip Plein черного и белого оттенков. На груди небольшая аппликация в виде вышитой буквы «P» и длинная металлическая молния. Сочетайте данный предмет с лаконичной черной футболкой, брюками из денима и компактным рюкзаком. Комплект также хорошо гармонирует с более объемной сумкой — шопером из кожи с удобными ручками.

Белоснежный спортивный комплект выполнен в яркой игривой манере с использованием декоративных нашивок и аппликаций в баскетбольной тематике: яркие цифры, спортсмены и логотип Phillip Plein. Удобные шорты и топ без рукавов хорошо сочетается с легкой стеганной безрукавкой либо ярким бомбером.

Женский кроп-топ с золотистыми деталями в виде короткой молнии и круглых элементов. Юбка выполнена в таком же стиле и имеет две удобные застежки для фиксации ее на талии. Помимо основного комплекта, в качестве аксессуаров вы можете использовать яркий золотистый пояс с изображением льва, удобный головной убор, а также вместительный клатч, который можно носить через плечо, благодаря удобной длинной цепочке. Комплект также дополняет аккуратное украшение с круглыми монетами.

Комплект из ярко-зеленой рубашки с золотыми пуговицами и коротким рукавом. Черные короткие шорты из натуральной кожи декорированы золотистой цепочкой по краям. На поясе удобные шнурки, позволяющие зафиксировать предмет на бедрах. Вместе с этим дополнит образ в прохладный день зеленый жакет с металлической змейкой, а также золотистый вместительный рюкзак.

Длинное черное платье в пол. Асимметричный верх и черные бретели декорированы золотистой окантовкой.В прохладные дни поверх платья можно накинуть черный длинный жакет, который идеально сочетается по стилю, благодаря золотистым перекликающимся элементам. Талию подчеркивает широкий, лаконичный пояс. Комплект дополнят такие аксессуары, как сумка, браслет, очки и туфли-лодочки.

Мужской комплект из белоснежной куртки и брюк выполнены из высококачественного денима. Куртку украшает черная вышивка в виде шмеля и яркие геометрические полосы насыщенно — крассного оттенка. Комплект хорошо сочетается с любой яркой сумкой или рюкзаком.

Черный топ без рукавов Phillip Plein. Предмет обильно украшен металлическими цепочками, черными перьями и серебристыми пайетками. Короткая юбка выполнена в схожей стилистике и имеет накладные расшитые полосы. Сочетайте Топ и юбку с кожаной курткой и широким поясом с золотой надписью.

Белоснежный короткий топ украшают золотистые, короткие цепи. Юбка имеет схожий повторяющийся элемент, длинную молнию и две удобные фиксирующие пуговицы. Вместе с тем топ может сочетаться и с облегающими брюками из (материал), которые идеально сочетаются с широким поясом и блестящим головным убором.

Бутики Philipp Plein:

Киев:

Philipp Plein Пассаж ул.Крещатик, 15/4 тел. (044) 278-48 48

Бутик OneGroup, ул.Антоновича, 34 тел. (044) 287-23-87

Бутик OneGroup, ТРЦ Атмосфера, Столичное Шоссе 103, тел. (044) 393-47-17

Днепр:

Philipp Plein, бул. Екатеринославский, 2 тел. (056) 732-38-28

Официальный сайт

www.philipp-plein.com