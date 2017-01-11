Коллекции

В Калининграде состоялся показ бренда Gosha Rubchinskiy Fall 2017

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12 января  в пространстве административного центра Калининградской области состоялся показ российского бренда Gosha Rubchinskiy Fall 2017. Ранее бренд организовывал свои шоу на Неделе моды в Париже, а также на мужской выставке во Флоренции Pitti Uomo, однако, на этот раз дизайнер выразил намерение показать ее в российском городе Калининград. Такое решение было принято неспроста. Во время показа стало известно о новой коллаборации Рубчинского со спортивным брендом adidas Football, с которым дизайнер подписал контракт на три сезона вперед. Таким образом, Гоша Рубчинский подчеркнул историческую взаимосвязь между Россией и немецкой компанией adidas.

Саундтреком показа послужила не мелодия и даже не стихи, а специально созданная аудиозапись с разговорами самих моделей, в которой они рассказывают о себе и своих мечтах. «Как только вы прослушаете все 24 фонограммы, вы поймете, чем живет и дышит российская молодежь», — объясняет дизайнер. В коллекцию вошли брючные комплекты, футболки, свитера с изображением картин Казимира Малевича, худи, белоснежные и голубые рубашки, и, конечно же, обувь adidas. Дополняют образы узкие галстуки, черные береты, широкие шарфы с надписью «Гоша Рубчинский Россия», перчатки и двуцветные пояса.

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