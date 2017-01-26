Новости моды

В канун китайского Нового года бренд Versace разработал эксклюзивную сумку

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В преддверии китайского Нового года, который полноправно наступит по восточному календарю 28 января в субботу, итальянский бренд Versace принял решение почтить символ Огненного петуха и разработать эксклюзивную сумку, задействовав ключевые оттенки красного, белого и черного цвета. Лимитированная серия аксессуаров под названием «Empire Palazzo bag» выполнена из натуральной кожи, украшена фирменным логотипом марки золотистого цвета, который символически связан с греческой мифологией, а также дополнена небольшим по размеру съемным брелком в виде золотого петуха. Хвост животного украшен десятками кристаллов Swarovski. Внутри сумки также присутствует надпись «Versace Chinese New Year Special Edition 2017». Приобрести новинку можно уже сейчас, на официальном сайте итальянского Дома, а также во всех магазинах Versace, расположенных по всему миру.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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