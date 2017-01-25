В Кенсингтонском дворце возведут памятник принцессе Диане

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Спустя 20 лет после смерти принцессы Дианы, наследник британского престола герцог Кембриджский Уильям и принц Гарри, выдвинули инициативу установить памятник их матери. По задумке он должен расположится в саду Кенсингтонского дворца в Лондоне. В связи с этим Уильям и Гарри организовали специальную комиссию, которая займется сбором средств. Елизавета II, в свою очередь, выступила за, поддержав инициативу своих внуков. Напомним, что новая скульптура станет четвертым памятником, посвященным принцессе Диане в Лондоне. Имя скульптора пока не сообщают.

«Прошло 20 лет со дня смерти нашей мамы. Сейчас самое время признать ее положительное влияние на развитие Великобритании и всего мира. Мы надеемся, что ее мемориал натолкнет посетителей Кенсингтонского дворца на воспоминания о ее жизни и наследии», – рассказал Уильям и Гарри.

Фото: Марио Тестино Подготовила: Екатерина Горбенко