В Лондоне появится памятник Дэвиду Боуи

0 0 0

Началась кампания по сбору средств на установку мемориала Дэвида Боуи в Брикстоне, его родном районе в южной части Лондона. По замыслу памятник должен выглядеть как красно-синяя молния высотой с трехэтажный дом, напоминая рисунок на лице центрального «персонажа» шестого студийного альбома певца Aladdin Sane. Месторасположение мемориала – перекресток напротив метро Brixton, всего в нескольких кварталах от дома, в котором родился Боуи.

Создатели проекта – группа «This Ain’t Rock’n’Roll» — сейчас сотрудничает с командой певца, надеясь собрать необходимые £990,000, которые покроют траты на материалы для памятника. Времени на сбор средств на платформе Crowdfunder дается немного: до 21 марта у вас есть возможность пожертвовать любую сумму. Пока что собрано лишь £39,000, что составляет 4% от цели.

Напомним, что легендарный певец скончался в январе 2016 года, спустя несколько дней после выхода своего 25 альбома Blackstar. Эпатажная личность Боуи стала примером для множества последователей как в музыке, так и в плане творческого самовыражения: Дэвид во многих сферах, от костюмов и сценических образов до написания мюзиклов оказался впереди своего времени, вводя в моду понятие андрогинности, манипулируя эзотерической тематикой и создав сотни визуальных образов, которые во многом определили стиль прогрессивной молодежи второй половины ХХ века.

Подготовила Александра Даруга