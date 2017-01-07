Коллекции, Мода

В Лондоне прошел показ английского бренда Topman

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Вчера в Лондоне стартовала Неделя мужской моды. В этот раз сезон показов открыл английский бренд Topman, продемонстрировав огромное разнообразие цветов, стилей и оригинальных интерпретаций трендов прошлых годов.

Несмотря на то, что дизайнеры сумели удержать внимание аудитории от начала и о конца, во время показа было представлено настолько много луков, что вспомнить каждый из них оказалось затруднительным даже для модных критиков. Для первого выхода дизайн-директор бренда Гордон Ричардсон вдохновлялся стилем лодочников XIX века, интерпретировав его в довольно свободной манере. Рубашки в размытыми цветочными принтами, широкие вязаные свитера цвета metallic, а также базовые футболки и майки, расписанные в виде ярких тату идеально передали атмосферу позапрошлого века. Вместо избитых кожаных изделий, Topman представил грязно-серые кадетские жакеты, выполненные из хлопка, а яркие брюки с разноцветными заплатками бренд предложил сочетать с высокими кроссовками.

Когда на подиуме появились спортивные сникерсы – дизайнер начал постепенно переносить нас в 90-е года. Мешковатые штаны и рабочие жилеты, дополненные свободными рубахами в стиле Джейн Остин, создавали на удивление гармоничный ансамбль. Закончился настоящий праздник цветов и стилей выходами в стеганных ярких спортивных костюмах, украшенных разнообразными графическими принтами.

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