Cобытия

В Лос-Анджелесе прошла вечеринка в честь запуска новой коллекции Dolce & Gabbana

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После того, как на миланской неделе моды на подиуме Dolce & Gabbana появились все самые любимые юные модели бренда, неудивительно, что запуск новой весенней коллекции в бутике на Родео-драйв также прошел в обществе миллениалов. Айленд Боулдвин, Кэмерон Даллас, Рэйни Куэлли и Зендая, с ног до головы одетые в Dolce & Gabbana, – все пришли на торжество итальянского бренда. Вечеринка, собравшая лучших диджеев и звездных гостей, продолжалась до самого утра, накрыв волной цветочных юбок и платьев не один лос-анджелесский клуб.

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