В новом году бросают социальные сети, а не курить

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Удалить аккаунты в социальных сетях является более популярным новогодним обещанием, чем бросить курить. Такую статистику продемонстрировал опрос аудитории британского сайта Bidvine.com. По результатам, более 10% опрошенных планируют полностью отказаться от использования социальных медиа, в то время как отказаться от одной из самых распространенных вредных привычек стремятся всего 8%.

Последние научные исследования доказали, что социальные сети могут нанести вред психическому здоровью человека. По результатам исследования копенгагенского Университета, опубликованном в декабре прошлого года, «чрезмерное использование Facebook или других ресурсов может негативно влиять на эмоциональное состояние и удовлетворенность жизнью, провоцировать зависть и психические расстройства из-за нереалистичных социальных сравнений».

В то же время было доказано, что существует способ использования Instagram, Facebook и Twitter в позитивном ключе: те, кто, благодаря социальным медиаплатформам, общается с другими людьми, менее подвержены пагубному влиянию, нежели те, кто используют его пассивно.

Подготовила Анастасия Малая