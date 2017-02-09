Cобытия

В отеле Fairmont Grand Hotel Kiev состоялся весенний Bazaar Beauty Brunch

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В дворцовых декорациях Fairmont Grand Hotel Kiev состоялся beauty brunch, который Harper’s Bazaar традиционно организовывает раз в три месяца. К слову, бренд-менеджер издания Маруся Одержаховская объявила, что теперь подобных праздников красоты станет меньше – бранчи будут проходить лишь раз в полугодие. С тем большим нетерпением нам придется ждать следующего погружения в мир косметических новинок, светских гостей и моды.

В рамках Bazaar Beauty Brunch издание проводит встречи с читателями и друзьями журнала, в ходе которых звучат разговоры о красоте и здоровье. Приглашенные специалисты beauty-индустрии представляют новые продукты, проводят мастер-классы и учат гостей первыми создавать максимально трендовые образы.

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Мартовский Bazaar Beauty Brunch был посвящен весенне-летнему сезону: редакция представила мартовский номер, а специалисты косметических брендов Lancome, Kerastase и Kielh’s – новинки.

Цветочное оформление подготовила студия Флористики и декора LFlora, за музыкальное настроение отвечала dj Яна Кензировская, а гостей угощали немецкими винами Latinium.

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Секреты ухода за кожей, актуальных причесок и модных тенденций в макияже привлекли множество известных модных персонажей: мы встретили дизайнеров Ярославу Барило, Эльвиру Гасанову и Шушан Памбухчян, ведущую HD-TV Валерию Гузему, Ольгу Орлову, Юлию Хромцову, Яну Алтухову и многих других. Переход издания из общения в формате печатного издания в live-встречу всегда удивляют: среди презентованых новинок особенное внимание привлекли яркие Juicy Shakers от Lancome.

«Женщина всегда хочет найти такое средство, которое бы придало образу яркость, сочность, свежесть, и при этом не сушило губы. Juicy Shaker по своей технологии – вторая кожа. Он не сушит губы, его не ощущаешь, он дает возможность экспериментировать с оттенками, но при этом наноситься очень легко, и его можно не поправлять в течении дня. Еще одна фишка Juicy Shaker – в аппликаторе. Мы привыкли использовать для губ идеально четкие инструменты, помаду или кисточку, – тут же в глаза бросается толстый аппликатор, которым, на удивление, легко создать ровный контур. Все оттенки Juicy Shakers очень яркие, носибельные и подходят абсолютно каждой девушке», – поделилась Национальный визажист Lancome в Украине Анастасия Мехеда.

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Подготовила Александра Даруга

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