В Париже откроется первый постоянный музей моды

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Трудно представить, почему в одной из главных столиц мировой моды, родине Кристиана Лакруа, Кристиана Лабутена и, конечно, Коко Шанель до сих пор не было такого музея. Чтобы исправить возмутительную ошибку, в этом году модный Дом Chanel пожертвует $6 млн на создание нового зала, посвященного истории моды, в Музее Гальера.

Музей Галера давно считается Парижским музеем моды, но в нем представлены только временные экспозиции. Новый зал будет функционировать круглый год, рассказывая о моде с XVIII века по сегодняшний день.

«Инициатива в очередной раз показывает нашу любовь к созданию нового и глубокое уважение к Парижу, – говорит Бруно Павловский, президент Chanel. – Поддержка Музея Гальера – это часть нашей миссии по возрождению истории моды».

Подготовила Анастасия Малая