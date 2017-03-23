Стиль жизни

В рамках новой pr-кампании агентство создало настоящее облако из текилы

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Международное pr-агентство Leo Burnett придумало необычный способ прорекламировать туристические туры в Мексику. Так как страна является вторым по масштабу в мире экспортером текилы, креативщикик решили сделать акцент на алкогольном напитке как фирменной достопримечательности. С помощью ультразвуковых увлажнителей команда довела текилу до состояния тумана, который конденсировался и превращался в дождь. Туристическая выставка, в рамках которой был представлен проект, прошла в Берлине, где весной часто дождит, поэтому создатели запрограммировали облако так, чтобы дождь шел именно того, когда снаружи помещения выпадают осадки.

Подготовила Александра Даруга

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