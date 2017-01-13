Мода

В серии духов Velvet Orchid от Tom Ford появился новый аромат

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Новая интерпретация Velvet Orchid Lumière, аромата от Дома Tom Ford, обволакивает чувственным великолепием. По мнению создателей, этот запах будет ассоциироваться у окружающих с властью, силой и обольщением. Основные ноты композиции составлены из сандалового дерева, ванили и ладана. Экстракт орхидеи Catteleya Leopoldii, цветка апельсина в сочетании с маслом дамасской розы образуют сердцевину Velvet Orchid, а кульминацией стали бергамот, сахарный тростник, карамель и ром.

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Подготовила Янина Борисова

Фото: beautyprofessor.net

 

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