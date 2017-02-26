В сети появились снимки новой версии культовой Nokia 3310

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Ранее в феврале появились слухи о том, что компания Nokia перевыпустит свою легендарную модель 3310. Телефон-«кирпич», который невозможно разбить или разрядить (в плане чего он существенно выигрывает на фоне современных смартфонов), давно является главным героем сотен шуточных мемов и точно стал бы популярен среди поклонников ретро, технологий и тех, кто может себе позволить приобрести нефункциональный гаджет в качестве аксессуара.

По данным сайта The Independent, в сеть были слиты фотографии новой версии Nokia 3310, который предположительно появится в магазинах в 2017 году и будет стоить около €59. Как сообщает китайский ресурс Vtech, в отличие от старой версии с черно-белым экраном, новая Nokia будет оснащена цветным дисплеем. Также телефон будет доступен в нескольких цветовых решениях: синем, красном, зеленом, желтом, и будет немного меньше и легче, чем свой древний предшественник. Поклонникам же остается лишь ждать официального подтверждения Nokia о релаунче культовой модели.

Подготовила Александра Даруга