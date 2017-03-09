В сети появился трейлер документального фильма про Дэвида Линча

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13 апреля на широкий экран выйдет экранизация Картина Джона Нгуйена, Рика Барнса и Оливии Неергаард-Холм об известном кинорежиссере и авторе сериала «Твин Пикс» — Дэвиде Линче. Картина под названием «Дэвид Линч: Жизнь в искусстве» впервые была продемонстрирована в рамках Венецианского кинофестиваля и рассказывает о жизни и творчестве талантливого, американского кинорежиссёра, музыканта, сценариста, художника и фотографа. Съемки длились на протяжении трех лет в квартире Линча.

«Я думаю, что каждый раз, когда ты что-то делаешь, ты можешь порыться в прошлом и понять, где и когда это уже в твоей жизни было, — говорит Линч в трейлере ленты. — Сейчас мой мир занимает не больше пары кварталов. Но в этих кварталах упакованы огромные миры. Внутри меня невероятное чувство свободы. И моя маленькая квартирка стала целым миром».

Подготовила Екатерина Горбенко