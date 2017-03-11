В ЦУМе состоялась первая вечеринка легендарного ТОP10

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8 марта гости главного универмага страны встретили праздник весны вместе с дизайнерами Anna K, Vozianov, Shushan, TAGO и Proskurovskaya. С 17:00 до 20:00 на втором и третьем этажах киевского ЦУМ, помимо праздничного коктейля, проходили розыгрыши и конкурсы. Призы от самих дизайнеров получили сразу 10 участниц, которые сделали лучшие фото в вещах украинских брендов. Anna K лично подарила 6 модных весенних луков, Vozianov презентовал свитшот-платье из последней коллекции бренда, SHUSHAN вручила эксклюзивный топ, а Proskurovskaya – уникальный шоппер ручной работы.

«Я встретилась с самыми счастливыми и красивыми девчонками в мире! У нас была вечеринка мечты в магазине Annа K в ЦУМе: миллион подарков и миллиард фотографий. Я благодарна каждой девчонке за эту праздничную атмосферу, и обещаю что мы будем так собираться чаще. Вернувшись из длительных поездок, я приняла решение каждый день находиться в ЦУМе, чтобы встречаться лично с каждым, кто придет в мир Annа K!», – поделилась Anna K.

«Хочу поблагодарить всех, кто провел этот день с нами! Спасибо каждой девочке за участие, за красивые образы, которые они составили из одежды SHUSHAN, за весеннее настроение. Мы будем и дальше радовать вас интересными мероприятиями и подарками!», – комментирует Шушан Памбухчян.

«Спасибо всем, кто разделил вчерашний вечер с нами. Поводов было несколько: во первых, 8 марта – наш день, а к тому же и ТОР10 праздновал свое возвращение. Мы все решили, что это неплохой предлог надеть любимые джинсы и муверсы, а кто и туфли лодочки – и пить игристое в компании красивых людей. Всегда приятно дарить подарки и заводить новые знакомства. Скоро повторим, и до встречи в ЦУМе!», – добавила Мария Проскуровская.

Фото: София Возняк