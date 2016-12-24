В возрасте 53 лет умер известный британский певец Джордж Майкл

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Вчера утром полицией была зафиксирована смерть 53-летнего музыканта в его частном доме в графстве Оксфордшир. Признаков «подозрительных обстоятельств» и насильственной смерти нет. Однако точные причины смерти не сообщаются. Одна из версий — сердечная недостаточность. Напомним, что в 2011 году у музыканта была диагностирована сложная форма пневмонии. Во время лечения Джорджа подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, что могло негативно повлиять на голосовые связки, но уже немного позже Майкл официально объявил о своем полном выздоровлении.

Мэр Лондона Садик Хан, британский диджей Марк Ронсон, музыкант и вокалист группы Oasis Лиам Галлахер, американский альт-кантри и рок певец Райан Адамс, Элтон Джон и многие другие коллеги музыканта уже выразили свои соболезнования по поводу смерти. Известно, на протяжении последнего месяца Джордж Майкл работал в студии, разрабатывая новый альбом в сотрудничестве с диджеем Naughty Boy.

«Я не знаю ни одного человека, который может жить без музыки. Когда встаешь утром, песня, которую ты услышал по радио, может определить как ты начнешь свой день. В этом сила музыки. Музыка тесно связана с чувствами. С помощью музыки ты делаешь сильнее те чувства, которые хочешь испытать. Нет сомнения, что музыка меняет жизнь людей. Я очень рад, что музыка изменила мою жизнь, став ее главным смыслом», — говорил Джордж.

Подготовила Екатерина Горбенко