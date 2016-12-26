Личности

В возрасте 60 лет умерла актриса Кэрри Фишер

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Сегодня в возрасте 60 лет ушла из жизни американская актриса Кэрри Фишер, многим известная благодаря роли принцессы Леи в киносаге «Звездные войны». В результате сердечного приступа, который случился неделю назад во время перелета из Лондона в Лос-Анджелес, актриса была госпитализирована в отделение интенсивной терапии. Несмотря на то, что в какой-то момент общее состояние здоровья Фишер стабилизировалось, уже сегодня представитель семьи Саймона Холлса сообщил о смерти Кэрри Фишер.

 «С глубокой печалью Билли Лурд подтверждает, что ее любимая мать Кэрри Фишер скончалась сегодня утром, в 8:55. В нее был влюблен весь мир, ее будет очень не хватать».

Напомним, в период с 70-х по 90-е года Фишер приняла участие в съемках известного многим фильма «Звездные войны», где сыграла в трех эпизодах роль принцессы Леи. Помимо этого Фишер появилась и в седьмом эпизоде саги «Звездные войны: Пробуждение силы», который вышел на экраны в 2015 году. Актриса также успела сняться в восьмом эпизоде фильма, который выйдет на экраны в 2017 году.

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Подготовила Екатерина Горбенко

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