В здоровом теле: Как узнать, нужен ли вам гаджет для занятий спортом

Фитнес-трекеры и умные часы – помимо того, что это модно – действительно помогают следить за здоровьем. Тем не менее, ни один аксессуар не сможет сделать за вас необходимую работу – не побегает и не выпьет воды. Основной секрет успеха – регулярное использование функций, отвечающих за контроль показателей физической активности. Второе и главное условие – желание заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. Если пренебрегать этими правилами, ваш новый гаджет превратится в бесполезную игрушку.

Редакция FW-Daily подготовила несколько советов, которые помогут понять, действительно ли вам нужен гаджет для здоровья.

Проверьте возможности гаджетов перед покупкой

Если вы планируете заняться здоровьем «со следующего понедельника», не спешите покупать фитнес-трекер или смарт-часы. Вполне возможно, что интерес к здоровому образу жизни быстро угаснет и модный гаджет перейдет в разряд очередной бесполезной покупки.

Протестируйте силу своей мотивации с помощью смартфона, скачав бесплатные приложения для здоровья/фитнеса в Google Play или App Store. Если вам захочется продолжить через месяц после начала эксперимента – смело идите в магазин за носимым девайсом.

Полезные приложения для здоровья

Health для iOS 10

Владельцы смартфонов Apple могут пользоваться функциями фитнес-трекера, не покупая отдельный девайс и даже не скачивая сторонних приложений. Предустановленная программа «Здоровье» отслеживает активность пользователя без помощи умных часов Apple Watch. Приложение считает пройденные шаги, измеряет дистанцию и даже определяет количество лестничных ступеней. Все данные за день, неделю, месяц и год отображаются в графиках. Программа есть во всех новых смартфонах – начиная с пятерки и заканчивая моделью 7 plus black.

Google Fit для Android

Приложение Google Fit самостоятельно определяет тип активности, позволяя контролировать, сколько вы ходите, бегаете, тренируетесь или ездите на велосипеде. Полезный сервис собирает данные со всех программ для фитнеса и здоровья, предоставляя наглядную статистику любой активности. Приложение работает в фоновом режиме, не требуя от пользователя никаких действий кроме запуска.

Runtastic для iOS и Android

Целый набор спортивных приложений – от простого шагомера до сервисов для различных тренировок (отжимания, подтягивания, пресса и пр.). Наибольшей популярностью пользуется программа для бега и езды на велосипеде. Пользователю доступны многочисленные функции – статистика активности, планировщик тренировок, счетчик калорий, запись GPS-трека, управление музыкой и пр. Платная версия PRO обладает еще более расширенным функционалом.

Составьте свою идеальную программу здорового образа жизни

Разработчики выпустили огромное множество приложений, из которых можно «собрать» свою индивидуальную программу. Выбирайте оптимальный вариант для тренировок – например, Nike+ Training Club (для женщин), Gym Training (для мужчин), «8 минут пресса» или Yoga.com Studio.

Расширьте возможности смартфона, установив на него приложение для подсчета шагов Moves, умный будильник Smart Alarm Clock, программу для измерения пульса (с помощью камеры) Instant Heart Rate, софт для контроля водного баланса организма Waterbalance и счетчик калорий MyFitnessPal.