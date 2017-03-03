Valentino проведут показ в Нью-Йорке

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Valentino решили превратить Нью-Йорк в постоянное место показа своих pre-коллекций. Стало известно, что показ коллекции resort состоится в американском мегаполисе 23 мая этого года. До этого бренд уже провел в Нью-Йорке несколько презентаций, а также показал pre-fall в январе 2017 в отеле The Beekman Hotel.

Напомним, что осенью прошлого года Пьерпаоло Пиччоли предстал первую самостоятельно созданную коллекцию в рамках бренда, поскольку Мария Грация Кьюри, его бессменная коллега на протяжении многих лет, покинула модный Дом ради должности креативного директора Dior. Несмотря на опасения критиков, касавшиеся того, что Пьерпаоло не сможет самостоятельно поддерживать коллекции Valentino на должном уровне, как весенне-летняя, так и кутюрная коллекции бренда впечатлили поклонников марки.

Подготовила Александра Даруга