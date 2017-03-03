Новости моды, Подиум

Valentino проведут показ в Нью-Йорке

6856116e-284b-49e4-9aaf-c2ab2f2c03b8_desktop
Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Valentino решили превратить Нью-Йорк в постоянное место показа своих pre-коллекций. Стало известно, что показ коллекции resort состоится в американском мегаполисе 23 мая этого года. До этого бренд уже провел в Нью-Йорке несколько презентаций, а также показал pre-fall в январе 2017 в отеле The Beekman Hotel.

Напомним, что осенью прошлого года Пьерпаоло Пиччоли предстал первую самостоятельно созданную коллекцию в рамках бренда, поскольку Мария Грация Кьюри, его бессменная коллега на протяжении многих лет, покинула модный Дом ради должности креативного директора Dior. Несмотря на опасения критиков, касавшиеся того, что Пьерпаоло не сможет самостоятельно поддерживать коллекции Valentino на должном уровне, как весенне-летняя, так и кутюрная коллекции бренда впечатлили поклонников марки.

Подготовила Александра Даруга

Share on Facebook0Share on VKTweet about this on Twitter0Pin on Pinterest0

Будет интересно

1958056_10152311878896214_621345207_n

Дарья Шаповалова о More Dash

gibsh0046 3

«А вообще нужен ли девушке букет цветов?»: GIBSH представил лукбук коллекции FW 17-18

KARL LAGERFELD DELPHINE ARNAULT JEAN-PAUL CLAVERIE

Лучшие из лучших: В Париже прошел шоурум LVMH Prize