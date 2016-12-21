Ванесса Паради: «Я стараюсь успевать все, но не могу долго быть вдали от семьи. Я не могу без них жить»

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Французской актрисе, сыгравшей десятки ролей, исполнительнице популярного хита «Joe le taxi» и фотомодели Ванессе Паради сегодня исполняется 44 года. «Уверена, что красота существует во взгляде других, главное — чувствовать себя хорошо в том теле, которое у тебя есть», — говорила Ванесса. Редакция FW-Daily собрала еще несколько вдохновляющих цитат талантливой актрисы.

Повзрослеть стоит хотя бы для того, чтобы научиться по-настоящему любить.

Как любая мать, я задавалась вопросом: «Как же я могу любить еще одного ребенка так же сильно, раз первый уже занимает все мое сердце?». Когда Джек родился, я просто поняла, что мое сердце стало больше.

Я стараюсь по-максимуму использовать настоящий момент, но я — королева самобичевания, вечно пытаю себя до боли в животе всевозможными «почему я не сделала того, почему не сделала этого». Пытаюсь заглядывать вперед: мне сильно повезло, я могла бы не работать, однако занимаюсь тем, что люблю. Я не имею права на высокомерие. Не смертельно, если я бываю неправа, если упускаю что-то или, напротив, делаю, а позже жалею. В такие моменты сомнений и беспокойства я говорю себе: в 80 лет, когда у меня не будет ни одного зуба, что же останется? И отвечаю — это люди, которых я ношу в сердце.

В Мэрилин Монро есть что-то, что трогает меня. Я обожаю ее как певицу, актрису, как женщину. В ней есть что-то божественное.

Я не думаю, что француженки более модные, чем жительницы других стран. Возможно, наш стиль обусловлен тем, что Париж — это город, в котором много гуляют. В Америке все ездят за рулем, и вы просто не можете рассмотреть, что надето на человеке, если он скрыт за тонированными стеклами. Здесь, в Париже, мы видим больше одежды и, как результат, вдохновляем друг друга.

Зрелость ко мне приходит не всегда так, как про это думают. На мое становление влияли вещи и прекрасные, и отвратительные, я даже не знаю всего. Наоборот. Я волнуюсь о тривиальных вещах. На самом деле, не такие уж они банальные. Моя, нет, наша работа включает в себя много рисков и вопросов: хорошо ли ты делаешь свою работу, а если да, то сколько ты сможешь держать планку? Вы всегда чувствуете на себе критический взгляд и существуете ровно до тех пор, пока вас ценят и любят.

Как любая мать, я задавалась вопросом: «Как же я могу любить еще одного ребенка так же сильно, раз первый уже занимает все мое сердце?». Когда Джек родился, я просто поняла, что мое сердце стало больше.

Трудности возникают тогда, когда нет взаимоуважения. Если вы не можете назвать друг друга лучшими друзьями. Работайте вместе или дайте друг другу вести работу отдельно.

Пышная церемония с толпой гостей, церковь, заполненная цветами, и огромное количество потраченных денег — не приемлемо для меня. На мой взгляд, ужасней не может быть.

Мои первые воспоминания — это музыка 1970-х годов во всем ее разнообразии.

Джонни Депп — мой мужчина. Во всех смыслах. Он все, что мне нужно. Все, что мне когда-либо хотелось и о чем мечталось…

Лет в пятнадцать я не думала о своем сорокалетии. Во времена песни «Joe le taxi» и даже после нее все сорокалетние казались мне старыми маразматиками. А ведь это оказалось неправдой — посмотрите на меня! Действительно, все идет изнутри. Когда вы очарованы, увлечены чем-то, вы не стареете так быстро, как другие.

Я женщина своего мужчины. Некоторые люди будут возражать против этого заявления. Возможно, если бы мне было 50 лет, я бы говорила по-другому, но я родилась позже, женщины имеют право голосовать и говорить, и их следует рассматривать в качестве человеческого существа. Я не могу говорить за женщину, которая была избита мужем или подверглась насилию. Но я люблю делать что-то для него, я люблю делать для него то, что может делать женщина. Мне нравится принадлежать ему. И я люблю, так сильно, как я могу, так крепко, как я могу, я люблю быть хрупкой в его руках.

Подготовила Екатерина Горбенко