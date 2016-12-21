Ванесса Паради: «Я стараюсь успевать все, но не могу долго быть вдали от семьи. Я не могу без них жить»

Французской актрисе, сыгравшей десятки ролей, исполнительнице популярного хита «Joe le taxi» и фотомодели Ванессе Паради сегодня исполняется 44 года. «Уверена, что красота существует во взгляде других, главное — чувствовать себя хорошо в том теле, которое у тебя есть», — говорила Ванесса. Редакция FW-Daily собрала еще несколько вдохновляющих цитат талантливой актрисы.
- Повзрослеть стоит хотя бы для того, чтобы научиться по-настоящему любить.
- Как любая мать, я задавалась вопросом: «Как же я могу любить еще одного ребенка так же сильно, раз первый уже занимает все мое сердце?». Когда Джек родился, я просто поняла, что мое сердце стало больше.
- Я стараюсь по-максимуму использовать настоящий момент, но я — королева самобичевания, вечно пытаю себя до боли в животе всевозможными «почему я не сделала того, почему не сделала этого». Пытаюсь заглядывать вперед: мне сильно повезло, я могла бы не работать, однако занимаюсь тем, что люблю. Я не имею права на высокомерие. Не смертельно, если я бываю неправа, если упускаю что-то или, напротив, делаю, а позже жалею. В такие моменты сомнений и беспокойства я говорю себе: в 80 лет, когда у меня не будет ни одного зуба, что же останется? И отвечаю — это люди, которых я ношу в сердце.
- В Мэрилин Монро есть что-то, что трогает меня. Я обожаю ее как певицу, актрису, как женщину. В ней есть что-то божественное.
- Я не думаю, что француженки более модные, чем жительницы других стран. Возможно, наш стиль обусловлен тем, что Париж — это город, в котором много гуляют. В Америке все ездят за рулем, и вы просто не можете рассмотреть, что надето на человеке, если он скрыт за тонированными стеклами. Здесь, в Париже, мы видим больше одежды и, как результат, вдохновляем друг друга.
- Зрелость ко мне приходит не всегда так, как про это думают. На мое становление влияли вещи и прекрасные, и отвратительные, я даже не знаю всего. Наоборот. Я волнуюсь о тривиальных вещах. На самом деле, не такие уж они банальные. Моя, нет, наша работа включает в себя много рисков и вопросов: хорошо ли ты делаешь свою работу, а если да, то сколько ты сможешь держать планку? Вы всегда чувствуете на себе критический взгляд и существуете ровно до тех пор, пока вас ценят и любят.
- Как любая мать, я задавалась вопросом: «Как же я могу любить еще одного ребенка так же сильно, раз первый уже занимает все мое сердце?». Когда Джек родился, я просто поняла, что мое сердце стало больше.
- Трудности возникают тогда, когда нет взаимоуважения. Если вы не можете назвать друг друга лучшими друзьями. Работайте вместе или дайте друг другу вести работу отдельно.
- Пышная церемония с толпой гостей, церковь, заполненная цветами, и огромное количество потраченных денег — не приемлемо для меня. На мой взгляд, ужасней не может быть.
- Мои первые воспоминания — это музыка 1970-х годов во всем ее разнообразии.
- Джонни Депп — мой мужчина. Во всех смыслах. Он все, что мне нужно. Все, что мне когда-либо хотелось и о чем мечталось…
- Лет в пятнадцать я не думала о своем сорокалетии. Во времена песни «Joe le taxi» и даже после нее все сорокалетние казались мне старыми маразматиками. А ведь это оказалось неправдой — посмотрите на меня! Действительно, все идет изнутри. Когда вы очарованы, увлечены чем-то, вы не стареете так быстро, как другие.
- Я женщина своего мужчины. Некоторые люди будут возражать против этого заявления. Возможно, если бы мне было 50 лет, я бы говорила по-другому, но я родилась позже, женщины имеют право голосовать и говорить, и их следует рассматривать в качестве человеческого существа. Я не могу говорить за женщину, которая была избита мужем или подверглась насилию. Но я люблю делать что-то для него, я люблю делать для него то, что может делать женщина. Мне нравится принадлежать ему. И я люблю, так сильно, как я могу, так крепко, как я могу, я люблю быть хрупкой в его руках.
Подготовила Екатерина Горбенко