Вечно молодой: студенческие годы Андре Тана, Алексея Залевского и Анастасии Ивановой

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В день, когда вся страна отмечает, пожалуй, самый веселый молодежный праздник – День студента, украинские дизайнеры тоже решили поделиться своими воспоминаниями о студенческой поре. Андре Тан, Алексей Залевский и Анастасия Иванова не только рассказали о своих первых двойках, прогулах и самых смешных моментах университетской жизни, но и предоставили эксклюзивные фотографии из домашнего архива. Редакция FW-Daily предлагает ближе познакомиться с украинскими дизайнерами и узнать их с непривычной стороны.

Андре Тан

Специальность… Модельер-конструктор.

Студенческие годы одним словом … Зажигательные.

Самый смешной момент из студенческой жизни … Всей группе за ночь рисовал эскизы. Тогда это было не смешно, но сейчас вспоминать очень даже весело.

Чтобы получить зачет, я … учился. Мне действительно было интересно на многих парах, и я впитывал в себя все знания.

День студента отмечали … на дискотеках, с ливерной колбаской и кагором.

Любимая дисциплина … Конструирование швейных изделий.

Я прогуливал пары… Прогуливал только сопромат. Я точно знал, что «балка в защемлении» мне в жизни никак не пригодится. Так и получилось.

Первую двойку я получил за… сопромат.

Если бы я вернулся в студенческие годы, я бы… Больше времени уделял английскому.

Современным студентам я советую … не просто слушать преподавателей, но и уделять время саморазвитию. Также большую роль в обучении играет практика, а точнее – это самое главное. Ведь без нее любая теория не имеет смысла – знания должны материализовываться.

Я верил в такие приметы… положить 5 копеек под пятку и зайти в кабинет именно с этой ноги.

Алексей Залевский

Специальность… художник-гример и художник-кукольник (Одесское театральное училище).

Студенческие годы одним словом… Детям рассказать нечего.

Самый смешной момент из студенческой жизни… Вся студенческая жизнь – это смешной момент!

Продолжите предложение «чтобы получить зачет, я» … Что я только не делал…

День студента отмечали … Никак. Этот праздник не был модным.

Любимая дисциплина… Рисунок, живопись.

Я прогуливал пары… Конечно прогуливал и часто!

Первую двойку я получил за… Прогулы.

Если бы я вернулся в студенческие годы, я бы … Сократил время обучения.

Современным студентам я советую … Быстрее заканчивать учебу и заниматься реальной жизнью. Если сами не научитесь, никто вас не научит.

Я верил в такие приметы … Плохо сдашь сессию – не получишь стипендию.

Анастасия Иванова

Специальность… Fashion Global Marketing (Имею 4 высших образования. В частности, окончила престижную школу дизайна Instituto Marangoni Paris, а сейчас учится в знаменитом Fashion Institute of Technology в Нью-Йорке).

Студенческие годы одним словом… Продолжаются.

Самый смешной момент из студенческой жизни… Моя студенческая жизнь растянулась уже на 11 лет. И, конечно, в ней всегда было много забавных моментов. Чаще всего они связаны с «трудностями перевода» – ранее я получала образование на французском языке, а сейчас на английском. Иногда из-за недопонимания на этой почве случаются казусы.

Чтобы получить зачет, я… Училась по такой методике: не всегда нужно заучивать абсолютно все, главное – разобраться в основных моментах предмета, пропустить информацию через себя, подать ее через свое видение. Это всегда помогало!

День студента отмечали… Шумно и в хорошей дружеской компании. Но в студенческие годы этот праздник – не единственный повод собраться и вместе провести отличный вечер.

Любимая дисциплина… Маркетинг.

Я прогуливала пары… Очень часто! В основном, из-за работы дизайнером, ведь уже в 20 лет я открыла собственное ателье. Да и сейчас из-за этого приходится пропускать занятия.

Первую двойку я получила за… Скорее всего, именно за пропуски занятий. Впрочем, двойки у меня случались часто и по всем предметам.

Если бы я вернулась в студенческие годы… Я из них и не выходила! И, честно говоря, совсем не хочу выходить.

Современным студентам я советую… Понимать важность своей учебы. Уделять время получению знаний, а не поискам какой-то подработки, чем часто грешат студенты. Учеба в университете – важный период, когда в вас закладываются знания, основы вашей будущей профессии. Важно впитывать их, а не тратить время на что-то другое.

Я верила в такие приметы… Накануне зачетов или экзаменов спала с конспектом под подушкой. Удивительно, но это срабатывало!

Фото и текст: NAMES’UA.