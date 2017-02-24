Вечное сияние на показе Helena Art FW17-18

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Вместе с презентацией новых коллекций на Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, прямиком с подиума в действие вступают новые тренды макияжа. В этом сезоне в моде здоровая и ухоженная кожа, натуральный монохромный макияж, кошачий глаз и легкое свечение.

Редакция FW-Daily предлагает рассмотреть нежный макияж с показа Helena Art – он прост в исполнении и будет полезным как на каждый день, так и для особенного случая.

Задать тон

Для начала нанесите BB-Cream от Bobby Brown Tinted Moisturizer. Он выровняет цвет лица, но при этом останется прозрачным и оставит натуральный glow finish.

Вечное сияние

Вместо теней мы предлагаем использовать пигменты от MAC в цвете Melon. Наносить их на веко лучше пальцами – так они дольше держатся и не скатываются.

Глубокий взгляд

Чтобы сделать взгляд более выразительным, используйте карандаш в бирюзовом оттенке от Urban Decay. Прорисуйте им нижнее и верхнее веко вдоль роста ресниц. В качестве завершающего акцента хорошо прокрасьте верхние ресницы – для нижних будет достаточно одного касания щеточкой.

Натуральные брови

Чтобы подкорректировать форму бровей, но при этом оставить их как можно более натуральными, возьмите Brow shaper от Bobby Brown. Он совершенно прозрачный, но в то же время расчесывает и фиксирует бровь.

Читай по губам

Помада от Guerlain из серии Rouge de Guerlain номер B60 благодаря рубиновой пудре придаст губам влажный эффект и сияние.

Подготовила Янина Борисовна

Backstage photo: Юлия Гура, Алексей Хорошко