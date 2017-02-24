Мода

Вечное сияние на показе Helena Art FW17-18

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Вместе с презентацией новых коллекций на Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, прямиком с подиума в действие вступают новые тренды макияжа. В этом сезоне в моде здоровая и ухоженная кожа, натуральный монохромный макияж, кошачий глаз и легкое свечение.

Редакция FW-Daily предлагает рассмотреть нежный макияж с показа Helena Art – он прост в исполнении и будет полезным как на каждый день, так и для особенного случая.

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Задать тон

Для начала нанесите  BB-Cream от Bobby Brown Tinted Moisturizer. Он выровняет цвет лица, но при этом останется прозрачным и оставит натуральный glow finish.

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Вечное сияние

Вместо теней мы предлагаем использовать пигменты от MAC в цвете Melon. Наносить их на веко лучше пальцами – так они дольше держатся и не скатываются.

IMG_5580Глубокий взгляд  

Чтобы сделать взгляд более выразительным, используйте карандаш в бирюзовом оттенке  от Urban Decay.  Прорисуйте им нижнее и верхнее веко вдоль роста ресниц. В качестве завершающего акцента хорошо прокрасьте верхние ресницы – для нижних будет достаточно одного касания щеточкой.

IMG_5579Натуральные брови

Чтобы подкорректировать форму бровей, но при этом оставить их как можно более натуральными, возьмите Brow shaper от Bobby Brown. Он совершенно прозрачный, но в то же время расчесывает и фиксирует бровь.

IMG_5574Читай по губам   

Помада от Guerlain из серии Rouge de Guerlain номер B60 благодаря рубиновой пудре придаст губам влажный эффект и сияние.

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Подготовила Янина Борисовна

Backstage photo: Юлия Гура, Алексей Хорошко

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