Вечное сияние на показе Helena Art FW17-18

Вместе с презентацией новых коллекций на Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, прямиком с подиума в действие вступают новые тренды макияжа. В этом сезоне в моде здоровая и ухоженная кожа, натуральный монохромный макияж, кошачий глаз и легкое свечение.
Редакция FW-Daily предлагает рассмотреть нежный макияж с показа Helena Art – он прост в исполнении и будет полезным как на каждый день, так и для особенного случая.
Задать тон
Для начала нанесите BB-Cream от Bobby Brown Tinted Moisturizer. Он выровняет цвет лица, но при этом останется прозрачным и оставит натуральный glow finish.
Вечное сияние
Вместо теней мы предлагаем использовать пигменты от MAC в цвете Melon. Наносить их на веко лучше пальцами – так они дольше держатся и не скатываются.
Чтобы сделать взгляд более выразительным, используйте карандаш в бирюзовом оттенке от Urban Decay. Прорисуйте им нижнее и верхнее веко вдоль роста ресниц. В качестве завершающего акцента хорошо прокрасьте верхние ресницы – для нижних будет достаточно одного касания щеточкой.
Чтобы подкорректировать форму бровей, но при этом оставить их как можно более натуральными, возьмите Brow shaper от Bobby Brown. Он совершенно прозрачный, но в то же время расчесывает и фиксирует бровь.
Помада от Guerlain из серии Rouge de Guerlain номер B60 благодаря рубиновой пудре придаст губам влажный эффект и сияние.
Подготовила Янина Борисовна
Backstage photo: Юлия Гура, Алексей Хорошко