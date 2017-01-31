Новости моды

Веня Брыкалин назначен редактором отдела моды в Vogue UA

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29 ноября редакция Недели моды сообщала о том, что Веня Брыкалин, который отвечал за PR-направление бренда LITKOVSKAYA, оставил свою позицию. Об этом он сообщил лично, разослав коллегам официальное письмо с уведомлением. Брыкалин не сообщил, почему оставил работу в бренде добавив, что «пришло время двигаться дальше». Напомним, с Лилией Литковской он работал на протяжении последних трех лет.

Сегодня же стало известно, что Веня присоединиться к команде украинского издания Vogue UA в качестве редактора отдела моды. Брыкалин будет ответственен за проведение и стилизацию журнальных фотосъемок, а также за написание авторский статей.

 

 

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