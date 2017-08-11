Вещь дня: Блуза Rejina Pyo

Сочный розовый совершил свое триумфальное возвращение. В летнем сезоне нас буквально тянет на эксцентричные яркие оттенки. Главным цветом, помимо модных в этом сезоне голубого и желтого, стала ядовитая фуксия. Неоновый розовый оттенок задаст правильное настроение и добавит любому образу самобытности.

Мы заранее выбрали для вас блузу мечты трендового оттенка. Легкая блуза Rejina Pyo цвета «бешеная фуксия» – мечта, а не вещь. Не требуя нагромождения аксессуаров, она идеально подойдет для любого времени суток. Прекрасно сойдется с юбкой-карандашом, брюками или джинсами. И не забудьте стать на каблук, дополнительные сантиметры никому не помешают.

Фото: net-a-porter.com

Читайте также:

Топ-3 цвета этого лета

Самое модное направление сезона: культурный гид по Греции