Вещь дня: Блуза Valentino

Одной из самых знаковых вещей, вернувшихся на подиумы и страницы глянцевых журналов, является сен-лорановская блуза с бантом. Если она до сих пор у вас ассоциируется с образом Греты Гарбо, модой СССР или школьным дресс-кодом, мы развеем этот стереотип. Знаковая благодаря Коко Шанель модель 30-х, а потом, стараниями Ива Сен-Лорана, и 80-х, со временем изменилась и сегодня стала главной героиней подиумов.
Мы предлагаем взглянуть на шелковую блузу цвета бургунди Valentino. Такую можно носить с кюлотами или кружевной юбкой миди. Пуританское настроение блузы сделает ваш образ очень привлекательным, а если вы наденете блузу без нижнего белья, уж точно не будете выглядеть, как учительница.
Фото: net-a-porter.com
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